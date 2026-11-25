Arábia Saudita ataca Hodeida e houthis ameaçam com represálias
Meio de comunicação houthi Almasirah relatou um "ataque contra o porto de Hodeida", um dos principais do Iêmen, cujo controle é reivindicado pelos combatentes iemenitas
As forças houthis no Iêmen acusaram nesta quarta-feira (25) a Arábia Saudita de atacar o porto de Hodeida e ameaçaram adotar ações de retaliação contra os portos sauditas no Mar Vermelho.
O meio de comunicação houthi Almasirah relatou um "ataque contra o porto de Hodeida", um dos principais do Iêmen, cujo controle é reivindicado pelos combatentes iemenitas.
A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que havia solicitado aos "civis" que deixassem Hodeida, confirmou um ataque contra "capacidades operacionais no porto" da localidade.
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O porta-voz militar houthi, Yahya Saree, ameaçou Riade com represálias.
"O porto de Jidá e todos os demais portos inimigos no Mar Vermelho serão alvos de nossas forças se o inimigo executar suas ameaças de bombardear o porto de Hodeida", escreveu na plataforma de mensagens Telegram.