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guerra Arábia Saudita bombardeia houthis com 100 aviões As consequências do conflito também estão se fazendo sentir no setor energético, já afetado pela guerra no Oriente Médio desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã

A coalizão liderada pela Arábia Saudita mobilizou 100 aviões de combate após somar-se à ofensiva do governo iemenita contra os combatentes houthis pró-Irã, atacados em várias frentes, incluindo a capital, Saná.

As forças governamentais iemenitas, apoiadas por Riade, anunciaram nesta segunda-feira (5) que haviam lançado uma ofensiva "estratégica" sobre a capital, afirmou seu porta-voz, Majid al Nazili, no X.

Desde que os confrontos foram retomados no Iêmen, o governo reconhecido pela comunidade internacional mal conseguiu conter o avanço dos houthis, que em setembro tomaram o controle do litoral sul, às margens do Mar Vermelho, por meio de uma ofensiva relâmpago. Desde domingo, eles cercam Taiz, a terceira maior cidade do país.

As consequências do conflito também estão se fazendo sentir no setor energético, já afetado pela guerra no Oriente Médio desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em fevereiro.

Uma fonte do setor energético da Arábia Saudita informou que um ataque realizado no domingo, no leste do reino, e reivindicado pelos houthis provocou a interrupção do transporte de petróleo pelo oleoduto Leste-Oeste.

Operação "Amanhecer do Iêmen"

O chefe do Conselho Presidencial do Iêmen, Rashad al Alimi, anunciou neste domingo o lançamento de uma ofensiva destinada a recuperar a totalidade do território, batizada de "Amanhecer do Iêmen". A missão, indicou, fornecerá "apoio aéreo 24 horas por dia às forças armadas iemenitas em terra".

"Cem aviões de combate participaram hoje da operação 'Amanhecer do Iêmen'", declarou no X o porta-voz da coalizão, general Turki al Maliki, afirmando que "324 alvos de alto valor foram destruídos desde o início da operação".

Além disso, a coalizão assegura "a proteção aérea do Estreito de Bab el Mandeb", estratégico para o comércio marítimo internacional.

O movimento houthi reforçou em setembro seu controle sobre esse estreito, cuja importância cresceu depois que o Irã impôs fortes restrições à navegação no de Ormuz, do outro lado da Península Arábica, no contexto da guerra no Oriente Médio.

Alerta sobre o petróleo

Além de sua ofensiva no Iêmen, os houthis também atacam regularmente a Arábia Saudita e suas infraestruturas petrolíferas. "O oleoduto Leste-Oeste foi atacado novamente ontem", declarou à AFP uma fonte do setor de energia saudita.

Por meio desse oleoduto, a Arábia Saudita escoa seu petróleo desde o leste do reino até o Mar Vermelho, contornando o Estreito de Ormuz. Nesse contexto, ele se tornou uma infraestrutura crucial para o reino, o maior exportador mundial de petróleo bruto.

O ataque contra esse oleoduto atrapalha ainda mais o abastecimento mundial de petróleo, cujas reservas estão "perigosamente" baixas, advertiu nesta segunda-feira o diretor da petroleira saudita Aramco.

"O sistema já está sob pressão", declarou Amin Nasser em Londres, depois que os países do G7 anunciaram a liberação de estoques para aliviar as preocupações com o fornecimento.

"E como há pouquíssimas alternativas às quais o mundo possa recorrer, a margem de segurança que permite enfrentar interrupções no fornecimento é perigosamente baixa", alertou.

Cerco em Taiz

No Iêmen, as forças governamentais anunciaram que haviam realizado "1.222 ataques" contra os houthis nas regiões de Saada, Al Jawf, Taiz e na costa ocidental.

A emissora dos houthis, Almasirah, confirmou os bombardeios na região de Saada, reduto do movimento pró-iraniano.

Segundo o porta-voz das forças governamentais, Majid al Nazili, suas tropas assumiram o controle do aeroporto de Dhubab, cidade próxima ao Estreito de Bab el Mandeb, e cortaram a estrada que leva à cidade portuária de Moca, nas mãos dos houthis.

No entanto, uma fonte militar do movimento pró-iraniano, citada pela agência de notícias dos houthis, negou a informação.

No domingo, os houthis bloquearam um ponto estratégico que liga Taiz, grande cidade do sudoeste que agora mantêm cercada, a Áden, onde está sediado o governo reconhecido internacionalmente.

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