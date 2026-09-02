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Guerra no Oriente Médio

Arábia Saudita condena Irã por ataque a petroleiro em Ormuz; Embaixada dos EUA emite alerta

Manifestação ocorre após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmar que atacou simultaneamente bases americanas no Kuwait, Jordânia, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e em Erbil, no Iraque

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Arábia Saudita condena Irã por ataque a petroleiro em Ormuz; Embaixada dos EUA emite alertaArábia Saudita condena Irã por ataque a petroleiro em Ormuz; Embaixada dos EUA emite alerta - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

A Arábia Saudita condenou nesta quarta-feira (2) o Irã por atacar o petroleiro saudita Sidr durante sua passagem pelo Estreito de Ormuz, em meio à nova escalada militar entre Teerã e os Estados Unidos e seus aliados na região. Segundo o Ministério das Relações Exteriores saudita, a ofensiva provocou mortes entre os tripulantes da embarcação.

Em comunicado publicado no X, o governo saudita afirmou que condena o ataque realizado pela República Islâmica do Irã contra o navio e também as ofensivas iranianas contra Jordânia, Bahrein e Kuwait. Riad manifestou "plena solidariedade" com os países e apoio às medidas adotadas por eles para proteger sua segurança e soberania.

A chancelaria saudita reforçou ainda a necessidade de interromper a escalada e preservar "a segurança e a integridade da navegação internacional", além do abastecimento global de energia. O governo pediu respeito ao diálogo, à soberania dos Estados, à Carta das Nações Unidas e ao direito internacional, e defendeu o retorno às negociações e a soluções pacíficas.

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A manifestação ocorre após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmar que atacou simultaneamente bases americanas no Kuwait, Jordânia, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e em Erbil, no Iraque. No Kuwait, Teerã disse ter empregado mísseis e drones contra a base de Ali Al Salem, enquanto o Bahrein informou ter interceptado múltiplos ataques aéreos iranianos.

Nesta manhã, a Embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita emitiu alerta de segurança diante das tensões no Oriente Médio. Segundo o comunicado, o ambiente de segurança na região permanece complexo, com risco de escalada imprevista, e cidadãos americanos devem manter vigilância reforçada. A representação também alertou para a possibilidade de cancelamentos de voos, fechamento de espaços aéreos e outras interrupções em viagens.

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