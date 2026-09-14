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MUNDO Arábia Saudita confirma 13 feridos em ataque dos houthis a três cidades do país Porta-voz declarou que coalizão liderada pela Arábia Saudita tomaria medidas para prevenir novos ataques, exercendo o direito à autodefesa

Os ataques com mísseis balísticos e drones em três cidades sauditas, realizados pela milícia Houthi do Iêmen, resultaram em treze civis feridos, informou a coalizão liderada pela Arábia Saudita.

O porta-voz da coalizão, Turki al-Malki, relatou que os ataques, ocorridos nesta segunda-feira, 14, tiveram como alvo Khamis Mushait, Abha e Taif e deixaram as vítimas com ferimentos leves e moderados. "Sete casas e dois veículos também foram danificados", afirmou.

Al-Malki acusou os Houthis de intencionalmente atacar civis e infraestrutura civil, e declarou que a coalizão tomaria medidas para prevenir novos ataques, exercendo o direito à autodefesa.

A declaração foi feita após o porta-voz militar Houthi, Yahya Saree, afirmar que aviões de guerra sauditas realizaram 54 ataques em cinco províncias iemenitas nas últimas 24 horas. Saree alertou que os sauditas "não ficariam sem resposta".

Mais cedo, os Houthis também reivindicaram um ataque com mísseis e drones na Base Aérea King Khalid em Khamis Mushait, no sudoeste da Arábia Saudita, e ameaçaram expandir suas operações contra o país árabe.

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