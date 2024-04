A- A+

TRADIÇÃO Arábia Saudita diz que celebração do fim do ramadã começará na quarta-feira (10) O mês de jejum do ramadã é um dos pilares do islã

A Arábia Saudita, que abriga os locais mais sagrados do islã, anunciou nesta segunda-feira (8) que a celebração do Eid al Fitr, que marca o fim do ramadã, começará na quarta-feira (10).

"A Suprema Corte declarou amanhã o último dia do #ramadã e quarta-feira o primeiro dia do #Aid al Fitr", observou a agência de notícias saudita em sua conta na rede X.

A data do Aid al Fitr é determinada segundo a observação da lua crescente, de acordo com o calendário lunar muçulmano. A imprensa indicou que a lua crescente não está visível nesta segunda-feira.

Os Emirados Árabes Unidos e o Catar também anunciaram que o Aid al Fitr, uma festividade familiar, começará na quarta-feira.

O mês de jejum do ramadã é um dos pilares do islã. Os muçulmanos se abstêm de comer e beber do amanhecer até o anoitecer e, tradicionalmente, celebram com a família depois para quebrar o jejum.

O ramadã também é um momento para orar e os fiéis vão às mesquitas, principalmente à noite.

O jejum é amplamente praticado na Arábia Saudita, onde estão localizadas a Grande Mesquita de Meca e a Mesquita do Profeta em Medina.

A expectativa é que os sauditas celebrem o Aid al Fitr durante quatro dias.

