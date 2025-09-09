A- A+

BOMBARDEIO Arábia Saudita e aliados alertam para consequências 'perigosas' de ataque de Israel ao Catar O país ressaltou sua total solidariedade ao Catar

A Arábia Saudita condenou os ataques de Israel contra Doha, capital do Catar, e alertou sobre "terríveis consequências" caso o exército israelense mantenha suas "violações criminosas" do direito internacional, em nota divulgada no X nesta terça-feira, 9.

O país ressaltou sua total solidariedade ao Catar, afirmando que mobilizará "todas as suas capacidades" para tomar as medidas necessárias em apoio à soberania do vizinho.

A Arábia Saudita se junta a outros aliados da região que condenaram em termos fortes as ações israelenses no Catar, em sua grande parte exigindo uma resposta do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e da comunidade internacional para evitar um agravamento dos ataques.

O conselheiro sênior diplomático dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, classificou o ataque como "traiçoeiro", frisando que a segurança dos países árabes do Golfo é "indivisível" e que todos apoiam "integralmente" o Catar, em publicação no X.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados chamou o ataque de "escalada irresponsável que ameaça a estabilidade regional e internacional", também alertando para "consequências perigosas" caso as ofensivas continuem. Uma realidade politicamente instável no Oriente Médio "não será tolerada ou aceita", disse o ministério.

Já Omã acusou Israel de cometer "crimes de assassinatos e de traição" ao conduzir o "ataque brutal" no Catar, expressando solidariedade com a população catariana. O Iraque chamou a ação israelense de "ato covarde" em um "sistema de matança política e deslocamento forçado para ocupar território da população palestina", em referência ao conflito na Faixa de Gaza.

O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, disse que o ataque deixa a região "à beira de mais um conflito". "O mundo precisa entender as consequências horríveis de continuar a permitir que Israel aja acima da lei e cometa crimes sem punição", disse.

A Liga Árabe também condenou os ataques e reiterou compromisso com a segurança das fronteiras de seus 22 países-membros. Além dos citados acima, a Liga inclui o Egito, Síria, Kuwait, Iêmen, Líbano, entre outros.

