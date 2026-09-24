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ALERTA Arábia Saudita emite breve alerta de risco de ataque em Meca O alerta, que também citava as regiões de Taif, Jidá, Tabuk e Yanbu, no Mar Vermelho, foi suspenso em alguns minutos

A Arábia Saudita emitiu, nesta quinta-feira (24), um alerta de "perigo potencial" para várias regiões do reino, entre elas Meca, a cidade mais sagrada do islã, em um momento de intensificação dos confrontos com o movimento pró-iraniano dos houthis.

O alerta, que também citava as regiões de Taif, Jidá, Tabuk e Yanbu, no Mar Vermelho, foi suspenso alguns minutos depois.

Os houthis atacaram diversas vezes nos últimos meses o país vizinho, que apoia o governo iemenita reconhecido por boa parte da comunidade internacional.

Na semana passada, a Arábia Saudita acusou o grupo de atacar Meca com um drone, que foi derrubado. O movimento negou.

Riade também foi alvo de um ataque alguns dias depois, pela primeira vez em anos.

Os houthis, que já dominavam grande parte do Iêmen, tomaram o controle recentemente da costa iemenita do Mar Vermelho, o que permitiu consolidar seu controle sobre o Estreito de Bab el-Mandeb, que conecta a Europa à Ásia.

O estreito é fundamental para o reino, principal exportador mundial de petróleo, sobretudo desde que o Irã passou a bloquear o tráfego no Estreito de Ormuz, do outro lado da península arábica. O país adotou a medida em represália pelos ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos contra seu território em fevereiro, que desencadearam a guerra no Oriente Médio.

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