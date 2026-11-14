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MUNDO Arábia Saudita executa dois homens por "terrorismo", um deles por protestar quando era adolescente O reino é o terceiro país que mais aplicou a pena de morte entre 2022 e 2025, atrás da China e do Irã, de acordo com a também ONG Anistia Internacional

A Arábia Saudita executou neste sábado (14) dois de seus cidadãos acusados pelas autoridades de "terrorismo", entre eles um homem que havia participado de protestos aos 14 anos, segundo a Reprieve, uma organização de defesa dos direitos humanos com sede em Londres.

O reino é o terceiro país que mais aplicou a pena de morte entre 2022 e 2025, atrás da China e do Irã, de acordo com a também ONG Anistia Internacional.

Os dois homens "cometeram crimes terroristas consistentes em unir-se a uma organização terrorista estrangeira, abrir fogo em diversas ocasiões contra membros das forças de segurança, (…) possuir armas (…) e prestar apoio ao financiamento" e à realização de operações terroristas no reino, segundo um comunicado do Ministério do Interior saudita.

Um dos executados, Jawad Qureiris, de 29 anos, foi acusado de ter participado de manifestações que organizou a partir das redes sociais quando era adolescente. Ele foi detido em dezembro de 2020 antes de fazer confissões sob tortura, segundo a Reprieve.

Desde agosto de 2025, cinco homens, membros da minoria xiita e todos menores de idade à época dos fatos que lhes são imputados, foram executados por sua participação em manifestações em 2011 e 2012 durante a Primavera Árabe, de acordo com a ONG.

Desde janeiro, a Arábia Saudita realizou 17 execuções por "terrorismo", principalmente no leste do país, onde se encontra a comunidade xiita, contra 40 em 2025.

No total, o país executou 211 pessoas neste ano, 100 delas sauditas.

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