Arábia Saudita executa dois homens por "terrorismo", um deles por protestar quando era adolescente
O reino é o terceiro país que mais aplicou a pena de morte entre 2022 e 2025, atrás da China e do Irã, de acordo com a também ONG Anistia Internacional
A Arábia Saudita executou neste sábado (14) dois de seus cidadãos acusados pelas autoridades de "terrorismo", entre eles um homem que havia participado de protestos aos 14 anos, segundo a Reprieve, uma organização de defesa dos direitos humanos com sede em Londres.
O reino é o terceiro país que mais aplicou a pena de morte entre 2022 e 2025, atrás da China e do Irã, de acordo com a também ONG Anistia Internacional.
Os dois homens "cometeram crimes terroristas consistentes em unir-se a uma organização terrorista estrangeira, abrir fogo em diversas ocasiões contra membros das forças de segurança, (…) possuir armas (…) e prestar apoio ao financiamento" e à realização de operações terroristas no reino, segundo um comunicado do Ministério do Interior saudita.
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Um dos executados, Jawad Qureiris, de 29 anos, foi acusado de ter participado de manifestações que organizou a partir das redes sociais quando era adolescente. Ele foi detido em dezembro de 2020 antes de fazer confissões sob tortura, segundo a Reprieve.
Desde agosto de 2025, cinco homens, membros da minoria xiita e todos menores de idade à época dos fatos que lhes são imputados, foram executados por sua participação em manifestações em 2011 e 2012 durante a Primavera Árabe, de acordo com a ONG.
Desde janeiro, a Arábia Saudita realizou 17 execuções por "terrorismo", principalmente no leste do país, onde se encontra a comunidade xiita, contra 40 em 2025.
No total, o país executou 211 pessoas neste ano, 100 delas sauditas.