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ataques Arábia Saudita fecha oleoduto Leste-Oeste como medida de precaução após ataques Em paralelo, a agência iemenita Saba informou nesta sexta que as concentrações de tropas sauditas a leste da província de Al-Jawf foram alvo de ataques e dezenas de veículos foram incendiados

O Ministério de Energia da Arábia Saudita afirmou nesta sexta-feira, 11, que fechou o oleoduto Leste-Oeste como medida de precaução, após uma fonte oficial do ministério confirmar que o oleoduto, nas regiões de Riad e Madinah, foi alvo de múltiplos ataques ontem.

"Os ataques resultaram em vários feridos, e cuidados médicos foram prestados aos afetados", disse o governo saudita em comunicado, que acrescentou que as equipes de emergência e técnicas especializadas responderam imediatamente aos ataques, tomando as medidas necessárias para garantir a segurança do oleoduto e avaliar sua segurança. "Quaisquer novos desdobramentos serão anunciados", frisou a nota.

Em paralelo, a agência iemenita Saba informou nesta sexta que as concentrações de tropas sauditas a leste da província de Al-Jawf foram alvo de ataques e dezenas de veículos foram incendiados.

Mais cedo, as Forças Armadas do Iêmen - controladas pelos houthis - afirmaram que "libertaram" 5.400 quilômetros em Taiz e Al-Hodeidah, na costa oeste do Iêmen, e derrubaram nove caças da Arábia Saudita.

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