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Internacional Arábia Saudita intercepta ataque de retaliação do Iêmen e parece suspender voos A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita no Iêmen confirmou que houve um ataque com mísseis balísticos lançados contra o reino a partir do território iemenita em direção a região sul do país

A Arábia Saudita interceptou ataques de retaliação do Iêmen disparados contra regiões sul do país, segundo múltiplos relatos da mídia internacional. De acordo com o israelense The Jerusalem Post, o governo saudita também parece ter suspendido o tráfego aéreo e mantido aviões em terra, conforme sugerem análises de imagens de satélite.



A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita no Iêmen confirmou que houve um ataque com mísseis balísticos lançados contra o reino a partir do território iemenita em direção a região sul do país, segundo a IRNA.



Autoridades sauditas de defesa disseram que os sistemas de defesa interceptaram os mísseis, que pareciam mirar no aeroporto de Abha e em duas bases aéreas como retaliação pelo ataque da Arábia Saudita feito mais cedo contra o Iêmen, informa o Ynet.

De acordo com o portal israelense, há relatos que o ataque iemenita foi liderado pelos Houthis, que teriam utilizado mísseis hipersônicos.



As unidades militares sauditas atacadas foram a Base Aérea King Khalid e a Base Aérea Prince Sultan, conforme o Ynet.



A retaliação iemenita acontece horas após os Houthis prometerem resposta ao ataque contra o aeroporto de Sanaa, capital do Iêmen Segundo o Ynet, uma autoridade sênior do grupo militante aliado ao Irã, Hezam al-Assad, disse que a Arábia Saudita "abriu o inferno contra eles mesmos".

"Dissemos a eles: ou haverá linhas aéreas, aeroportos, portos, trens, petrolíferas, navios, rotas de navegação, investimentos e desenvolvimento para todos, ou não haverá para ninguém", afirmou ele.



O Jerusalem Post apontou que a atividade no Aeroporto Internacional de Abha foi interrompida, segundo a mídia local, e que não há relatos de feridos ou danos dos ataques iemenitas, com o Ministério da Defesa da Arábia Saudita confirmando o "sucesso" na interceptação dos mísseis.



Após as notícias sinalizando aumento das tensões no Oriente Médio, os preços do petróleo aceleraram alta para mais de 8%.

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