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Guerra no Oriente Médio Arábia Saudita intercepta dois mísseis lançados pelos houthis contra seu território Porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, afirmou que caças sauditas realizaram 86 incursões aéreas e ataques com mísseis nas últimas 24 horas

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que combate os houthis do Iêmen, afirmou neste sábado (28) que derrubou dois mísseis lançados pelo movimento pró-Irã contra Riade e o sul do país.

"As defesas aéreas interceptaram e destruíram um míssil de cruzeiro lançado pela milícia terrorista houthi em direção à região de Riade", a capital saudita, declarou o porta-voz da coalizão, Turki al-Malki, logo pela manhã.

Mais tarde, ele informou sobre a interceptação de outro míssil balístico, lançado pelos houthis contra o sul do reino.

Por sua vez, os veículos de comunicação dos combatentes houthis afirmaram que os bombardeios sauditas sobre Saná, a capital do Iêmen, deixaram um morto e 14 feridos e danificaram oito residências e três lojas no bairro residencial de Bir Abu Shamlah.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, afirmou que caças sauditas realizaram 86 incursões aéreas e ataques com mísseis nas últimas 24 horas, dirigidos contra Sanaa, mas também contra as províncias de Taiz, Lahj, Saada e Hayyah.

Os ataques mútuos são quase diários desde que, nos últimos meses, foi retomado o conflito entre os houthis, apoiados pelo Irã e que controlam, há uma década, grande parte do Iêmen, e o governo iemenita, reconhecido pela comunidade internacional e apoiado por Riade.

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