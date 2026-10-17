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Conflito Arábia Saudita intercepta drones sobre Riade e outras regiões Número de civis mortos em ataques sauditas aumenta nas últimas 24 horas em território iemenita



A coalizão liderada pela Arábia Saudita também anunciou ontem a interceptação de mísseis e drones sobre a capital. No sábado anterior, um ataque houthi contra o aeroporto de Riade deixou 13 mortos.

Em território iemenita, nove civis morreram neste sábado em ataques aéreos sauditas, elevando para 12 o número de mortos nas últimas 24 horas, após a morte de três crianças durante a noite, informou a agência de notícias ligada aos houthis.

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse no Cairo que seu país está disposto a defender Riade se o reino solicitar, e ressaltou que um deslocamento de tropas egípcias exigiria a aprovação do Parlamento.

O jornal estatal Al-Ahram anunciou posteriormente que o Parlamento egípcio realizaria uma sessão extraordinária neste domingo para decidir sobre uma possível assistência a Riade.

"Não estou falando em enfrentar nem atacar ninguém", disse Sisi, em discurso na Academia Militar Egípcia. "Estamos falando apenas de defesa."

O Egito enfrenta uma queda nas receitas do Canal de Suez desde os primeiros ataques dos houthis contra embarcações no Mar Vermelho em 2023, lançados no contexto do conflito na Faixa de Gaza. O controle do Estreito de Bab el-Mandeb pelos houthis, que bloqueia o acesso ao Mar Vermelho pelo sul, ameaça agravar esse prejuízo.

O Egito não assinou o acordo de defesa de Meca, fechado em agosto entre Arábia Saudita, Turquia e Paquistão.

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