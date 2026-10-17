Guerra no Oriente Médio
Arábia Saudita lançou ataques aéreos que mataram três crianças no Iêmen, dizem houthis
Rebeldes culparam Riad pelo ataque, que ocorre em meio à intensificação dos combates entre o grupo, o reino saudita e seus aliados iemenitas
Uma coluna de fumaça se eleva durante um suposto ataque aéreo da coalizão liderada pela Arábia Saudita contra Sanaa, capital do Iêmen controlada pelos houthis - Foto: AFP/Divulgação
Os houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, acusaram a Arábia de Saudita de promover ataques aéreos que mataram três crianças na província de Dhamar, no sudoeste do país, além de deixarem mais de uma dúzia de pessoas feridas.
Os rebeldes culparam Riad pelo ataque, que ocorre em meio à intensificação dos combates entre o grupo, o reino saudita e seus aliados iemenitas. A Arábia Saudita não comentou o episódio de imediato.
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Segundo o Ministério da Saúde controlado pelos houthis, as crianças estão entre as 124 pessoas mortas em seus territórios desde a retomada dos combates, em setembro.