LIBERDADE Arábia Saudita liberta religioso iraniano O homem acusou o governo saudita de transformar cidade sagrada do islã em "um lugar de casas de jogo, centros de libertinagem e concertos obscenos"

A Arábia Saudita libertou um famoso religioso iraniano que estava detido desde segunda-feira por pronunciar críticas veementes aos líderes do reino do Golfo, informou a imprensa do Irã nesta quinta-feira.

"Gholamreza Ghasemian foi libertado e viajou para o Irã", afirmou a agência de notícias ISNA.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Ghasemian acusou o governo saudita de transformar Meca, cidade sagrada do islã, em "um lugar de casas de jogo, centros de libertinagem e concertos obscenos".



O religioso comentava a política de abertura social e cultural praticada por Riade nos últimos anos. As autoridades sauditas não confirmaram a detenção.

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, não mencionou diretamente o caso, mas condenou na terça-feira "qualquer tentativa de prejudicar a unidade muçulmana, em particular na atmosfera espiritual" da peregrinação à Meca, que começa na próxima semana.

O porta-voz do Poder Judiciário iraniano, Asghar Jahangir, exigiu a libertação do religioso e considerou sua detenção "injustificável e ilegal".

Rivais regionais, o xiita Irã e a sunita Arábia Saudita restabeleceram relações diplomáticas em 2023 após um acordo negociado pela China.

Riade havia rompido as relações em 2016 após um ataque contra sua embaixada em Teerã por manifestantes que protestavam contra a execução de um religioso xiita saudita.

