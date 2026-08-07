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Internacional Arábia Saudita, Turquia e Paquistão devem assinar acordo-chave de defesa nesta sexta (7) Fontes falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a discutir publicamente as negociações

Arábia Saudita, Turquia e Paquistão devem assinar nesta sexta-feira (7) um acordo de defesa que aprofundará a cooperação entre as três potências regionais em meio ao aumento das preocupações com segurança, segundo autoridades turcas e paquistanesas.

De acordo com um funcionário de segurança da Turquia, o acordo será formalizado durante uma reunião na Arábia Saudita entre o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

No Paquistão, dois representantes familiarizados com os preparativos disseram que diplomatas dos três países vinham ajustando a versão final de um texto que abrange cooperação em defesa e outras áreas, para possível endosso pelos líderes.

As fontes falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a discutir publicamente as negociações.

Ainda não há detalhes do conteúdo. O entendimento reuniria a Arábia Saudita, rica em petróleo, o Paquistão, potência nuclear, e a Turquia, que tem o segundo maior exército da Otan e uma indústria de defesa em rápida expansão.

A emissora turca Haberturk afirmou que o acordo provavelmente prevê exercícios militares e treinamento conjuntos, transferência de tecnologia e compartilhamento de inteligência. Outros relatos não confirmados sugerem que o texto pode estabelecer que qualquer agressão contra um dos países será considerada agressão contra todos.

A Arábia Saudita, cuja infraestrutura crítica e instalações petrolíferas têm sido alvo de ataques no contexto da guerra no Irã, busca diversificar suas parcerias de defesa.

Em setembro, Paquistão e Arábia Saudita já haviam assinado um pacto de defesa mútua que define que um ataque a uma das nações equivale a um ataque a ambas.

O novo acordo também ocorre em meio à escalada das tensões entre Turquia e Israel por Gaza e outros conflitos regionais, incluindo a guerra no Irã e no Líbano.

Sharif chegou a Jeddah na quinta-feira (6) para uma visita de três dias, acompanhado por uma delegação de alto nível que inclui o chefe do Exército, marechal de campo Asim Munir.

Além de discutir formas de ajudar a reduzir tensões entre Estados Unidos e Irã, os três líderes devem tratar da ampliação do comércio, dos laços econômicos e de uma cooperação de segurança mais ampla, disseram as autoridades.

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão afirmou que, embora a visita de Sharif ocorra em um contexto de maior tensão no Golfo, ela vai além da crise imediata e tem como objetivo fortalecer relações bilaterais e ampliar a coordenação em temas regionais e internacionais.

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