Araghchi: ataque ao Irã contradiz prazo estendido de Trump para a diplomacia
O diplomata disse que o Irã irá reagir e "cobrará um preço alto pelos crimes israelenses"
O ministro de Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, disse nesta sexta-feira, 27, que os ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestrutura energética e civil iraniana contradizem com as declarações de negociações anunciadas pelo presidente americano Donald Trump.
"Israel atingiu 2 das maiores siderúrgicas do Irã, uma usina de energia e instalações nucleares civis, entre outras infraestruturas. Israel afirma que agiu em coordenação com os EUA", afirmou Araghchi em publicação no X.
O diplomata disse que o Irã irá reagir e "cobrará um preço alto pelos crimes israelenses".
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Relatos na mídia estatal iraniana afirmam que os ataques desta sexta causaram danos aos setor industrial do Irã, com siderúrgicas e um complexo de água pesada sendo alvos. Segundo a agência Tasnim, a Guarda Revolucionária do Irã emitiu um comunicado com um banco de alvos que incluem instalações na Arábia Saudita.