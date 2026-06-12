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Conflito

Araghchi diz que Irã garantirá passagem de Ormuz e acordo mais amplo ainda será discutido

O ministro também afirmou que os ativos financeiros iranianos congelados no exterior fazem parte do entendimento em discussão

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Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiMinistro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi - Foto: Ozan Kose/AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou em entrevista à TV estatal iraniana que o país vai garantir a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz após o acordo com os Estados Unidos. A declaração ocorre em meio a discussões sobre um memorando de entendimento (MoU, na sigla em inglês) que, segundo ele, será o primeiro passo para um acordo mais amplo.

"A gestão do Estreito de Ormuz não voltará ao período anterior à guerra", disse o chanceler iraniano durante a entrevista.

Araghchi disse que o MoU terá 14 artigos e que, após sua assinatura, o Irã pretende iniciar negociações para um acordo "final e definitivo". De acordo com o chanceler, o texto deverá declarar o fim da guerra "em todas as frentes", incluindo o Líbano.

"O fim da guerra no Líbano significa a retirada de Israel das áreas ocupadas", acrescentou Araghchi.

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O ministro também afirmou que os ativos financeiros iranianos congelados no exterior fazem parte do entendimento em discussão. Sobre o programa nuclear, Araghchi disse que o "único destino possível" do urânio é diluí-lo dentro do território iraniano, o que vai na contramão das últimas declarações do presidente americano Donald Trump.

"A questão nuclear e a suspensão das sanções contra o Irã foram adiadas para a segunda etapa, e está previsto um período de 60 dias de negociações para tratar desses temas", explicou.

Na entrevista, o chanceler declarou ainda que a República Islâmica do Irã "saiu vitoriosa" do conflito no Oriente Médio.

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