Araghchi ironiza EUA após acusações de que Irã estaria desenvolvendo armas químicas
Araghchi também retomou uma declaração publicada em 17 de novembro, na qual rejeitou reportagens recentes que alegavam que o Irã estaria planejando utilizar armas químicas em Washington
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, ironizou nesta terça-feira (24) os Estados Unidos por acusarem o Irã de estar desenvolvendo armas químicas e ao mesmo tempo os americanos estarem enfraquecendo a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ).
Em uma publicação no X, Araghchi acusou Washington de adotar uma postura "hipócrita" em relação às armas químicas. Segundo ele, a falta de pagamento das contribuições financeiras americanas à OPAQ ameaça o funcionamento do organismo internacional.
"Os Estados Unidos estão tão preocupados com as armas químicas que estão comprometendo o funcionamento do órgão mundial responsável por fiscalizá-las", escreveu o chanceler.
Araghchi afirmou que a OPAQ poderá ser obrigada a suspender atividades e reduzir programas considerados essenciais. Segundo ele, ao "obstruir seu mandato, os Estados Unidos estão colocando deliberadamente em risco a paz e a segurança globais".
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Araghchi também retomou uma declaração publicada em 17 de novembro, na qual rejeitou reportagens recentes que alegavam que o Irã estaria planejando utilizar armas químicas em Washington, nos Estados Unidos, enquanto construía bases de mísseis sob barragens.
Na ocasião, o chanceler classificou as informações como narrativas de veículos de comunicação pró-Israel e "propaganda nos moldes da Guerra do Iraque", além de rejeitar categoricamente as acusações.
Além dos Estados Unidos, o ministro interino da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou hoje que "há sinais" de que o Irã está tentando desenvolver armas químicas.