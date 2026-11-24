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Conflito Araghchi ironiza EUA após acusações de que Irã estaria desenvolvendo armas químicas Araghchi também retomou uma declaração publicada em 17 de novembro, na qual rejeitou reportagens recentes que alegavam que o Irã estaria planejando utilizar armas químicas em Washington

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, ironizou nesta terça-feira (24) os Estados Unidos por acusarem o Irã de estar desenvolvendo armas químicas e ao mesmo tempo os americanos estarem enfraquecendo a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ).

Em uma publicação no X, Araghchi acusou Washington de adotar uma postura "hipócrita" em relação às armas químicas. Segundo ele, a falta de pagamento das contribuições financeiras americanas à OPAQ ameaça o funcionamento do organismo internacional.

"Os Estados Unidos estão tão preocupados com as armas químicas que estão comprometendo o funcionamento do órgão mundial responsável por fiscalizá-las", escreveu o chanceler.

Araghchi afirmou que a OPAQ poderá ser obrigada a suspender atividades e reduzir programas considerados essenciais. Segundo ele, ao "obstruir seu mandato, os Estados Unidos estão colocando deliberadamente em risco a paz e a segurança globais".

Araghchi também retomou uma declaração publicada em 17 de novembro, na qual rejeitou reportagens recentes que alegavam que o Irã estaria planejando utilizar armas químicas em Washington, nos Estados Unidos, enquanto construía bases de mísseis sob barragens.

Na ocasião, o chanceler classificou as informações como narrativas de veículos de comunicação pró-Israel e "propaganda nos moldes da Guerra do Iraque", além de rejeitar categoricamente as acusações.

Além dos Estados Unidos, o ministro interino da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou hoje que "há sinais" de que o Irã está tentando desenvolver armas químicas.

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