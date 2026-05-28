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Biodiversidade

Ararinhas-azuis negativadas para circovírus são transferidas para Petrolina, no Sertão de Pernambuco

As aves estavam sob exposição ao vírus em um criadouro de Curuçá, na Bahia

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Das 103 ararinhas expostas, 69 ararinhas-azuis e duas araras-maracanãs testaram negativoDas 103 ararinhas expostas, 69 ararinhas-azuis e duas araras-maracanãs testaram negativo - Foto: Miguel Monteiro/ICMBio

Ararinhas-azuis que foram expostas ao circovírus em criadouro de Curuçá, na Bahia, testam negativo para vírus e são transferidas para o Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga (Cemafauna), da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UFSV) — instituição especializada em manejo de fauna, localizada em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. 

A ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) é uma espécie endêmica da Caatinga brasileira, já extinta na natureza.

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Em novembro de 2025, 103 ararinhas tiveram contato com circovírus em um criadouro gerenciado pela BlueSky. A empresa foi multada em R$ 1,8 milhão pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O circovírus dos psitacídeos é uma doença originária da Austrália e considerada uma das mais graves entre aves como araras, papagaios e periquitos. O circovírus afeta principalmente as penas e o bico dos animais.

Entre os sintomas estão alterações na coloração das penas, falhas no empenamento e deformidades no bico. A doença não tem cura e mata a ave na maior parte dos casos. Apesar disso, o vírus não infecta humanos nem aves de produção.

Das 103 ararinhas expostas, 69 ararinhas-azuis e duas araras-maracanãs testaram negativo. Elas tiveram sua transferência aprovada por decisão judicial. 

A operação, em conjunto com a Polícia Federal, contou com apoio da Polícia Militar, do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) da Bahia, além de médicos veterinários do ICMBio e do Cemafauna e de peritos veterinários da Polícia Federal.

As aves saudáveis foram retiradas do local e permanecerão por tempo indeterminado no Cemafauna, onde receberão os cuidados adequados, serão submetidas a novo ciclo de testagem e ficarão em quarentena para avaliação de seu estado de saúde.

A separação entre aves positivas e negativas para o circovírus é fundamental para proteger os animais saudáveis e garantir segurança ao programa de reintrodução da ararinha-azul na natureza.

A medida é considerada a forma mais eficiente de garantir a saúde e o bem-estar das ararinhas-azuis, bem como a viabilidade de longo prazo do programa de reintrodução de uma das espécies mais ameaçadas do planeta. No ICMBio, a Coordenação de Emergências Climáticas e Epizootia (Coece/CGPeq/Dibio) coordena os trabalhos no tema.

Relembre o caso
Foi identificado o descumprimento de medidas de biossegurança no criadouro, parceiro da organização alemã Associação para a Conservação dos Papagaios Ameaçados (ACTP, na sigla em inglês), em novembro de 2025. 

Dentre as normas descumpridas estavam medidas básicas de higiene, como limpeza e desinfecção diária das instalações e comedouros (encontrados sujos, com acúmulo de fezes ressecadas). Também não havia a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos funcionários, que foram reiteradamente flagrados utilizando chinelos, bermuda e camiseta durante o manejo dos animais.

 

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