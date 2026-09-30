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Sertão

Araripina: adolescente é apreendido suspeito de matar jovem de 17 anos a tiros no imóvel da amiga

Arma usada no crime foi localizada no telhado de outra residência

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Vítima, de nome não divulgado, foi atingida por disparos de arma de fogo na residência de uma amigaVítima, de nome não divulgado, foi atingida por disparos de arma de fogo na residência de uma amiga - Foto: PCPE/Divulgação

Um adolescente foi apreendido nessa terça-feira (29) suspeito de matar a tiros uma jovem de 17 anos no distrito de Vila Serrania, em Araripina, no Sertão de Pernambuco. Outro suspeito de participação no assassinato, de idade não informada, também foi detido. A arma usada no crime foi localizada.

A vítima, de nome não divulgado, foi atingida por disparos de arma de fogo na residência de uma amiga, de acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a partir do levantamento e compartilhamento de informações, incluindo dados obtidos pelo Malhas da Lei, por populares e testemunha, o efetivo da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) localizou a residência onde o adolescente estava.

"Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir, mas foi contido", afirmou a PMPE, destacando que foram encontrados no imóvel 131 gramas de crack, 181 gramas de maconha, nove porções da erva e uma balança de precisão.

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A corporação destacou que as diligências prosseguiram para encontrar a arma que teria sido utilizada no homicídio e que, ao ser questionado, o adolescente confessou que o armamento estaria escondido em outra residência.

"Os PMs seguiram até lá e encontraram um revólver calibre 38 escondido no telhado, além de dez munições deflagradas e duas intactas. Também foram apreendidos dois celulares", detalhou a PMPE.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais.

O homicídio consumado da adolescente foi registrado pela PCPE por meio da 200ª Delegacia de Araripina. "As investigações foram iniciadas e seguirão até o esclarecimento dos fatos", ressaltou a corporação.

 


 

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