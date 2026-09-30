Araripina: adolescente é apreendido suspeito de matar jovem de 17 anos a tiros no imóvel da amiga
Arma usada no crime foi localizada no telhado de outra residência
Um adolescente foi apreendido nessa terça-feira (29) suspeito de matar a tiros uma jovem de 17 anos no distrito de Vila Serrania, em Araripina, no Sertão de Pernambuco. Outro suspeito de participação no assassinato, de idade não informada, também foi detido. A arma usada no crime foi localizada.
A vítima, de nome não divulgado, foi atingida por disparos de arma de fogo na residência de uma amiga, de acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a partir do levantamento e compartilhamento de informações, incluindo dados obtidos pelo Malhas da Lei, por populares e testemunha, o efetivo da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) localizou a residência onde o adolescente estava.
"Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir, mas foi contido", afirmou a PMPE, destacando que foram encontrados no imóvel 131 gramas de crack, 181 gramas de maconha, nove porções da erva e uma balança de precisão.
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A corporação destacou que as diligências prosseguiram para encontrar a arma que teria sido utilizada no homicídio e que, ao ser questionado, o adolescente confessou que o armamento estaria escondido em outra residência.
"Os PMs seguiram até lá e encontraram um revólver calibre 38 escondido no telhado, além de dez munições deflagradas e duas intactas. Também foram apreendidos dois celulares", detalhou a PMPE.
Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais.
O homicídio consumado da adolescente foi registrado pela PCPE por meio da 200ª Delegacia de Araripina. "As investigações foram iniciadas e seguirão até o esclarecimento dos fatos", ressaltou a corporação.