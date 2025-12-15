Araripina: três pessoas morrem após colisão envolvendo um carro e uma moto na BR-316
De acordo com a PRF, as vítimas, que estavam na moto, seriam da mesma família; o motorista do carro não foi encontrado
Três pessoas morreram após uma colisão envolvendo um carro e uma moto na BR-316, em Araripina, Sertão de Pernambuco, nesse domingo (14).
O sinistro aconteceu no Km 4 da rodovia, por volta das 18h30, e vitimou uma mulher, um homem e uma criança que estavam na moto.
As vítimas não tiveram nomes e idades divulgados, mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), elas seriam da mesma família.
A mulher, que estava como passageira da moto, morreu no local do acidente.
O homem, que era condutor da motocicleta, e a criança, que também estava no veículo, foram encaminhados para o Hospital de Araripina, mas não resistiram aos ferimentos e também faleceram.
Já o motorista do carro envolvido na colisão não foi encontrado quando a viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao local do acidente.
A Polícia Civil investiga o caso.