Araripina: colisão entre ônibus escolar e moto deixa garupa morta; Secretaria de Educação lamenta

Uma colisão entre um ônibus escolar e uma motocicleta deixou uma mulher morta na cidade de Araripina, no Sertão de Pernambuco.



O sinistro de trânsito ocorreu nessa segunda-feira (10), no quilômetro 23 da BR-316.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus atingiu a parte de trás da motocicleta.



Com o impacto da batida, a garupa da moto, uma mulher de nome e idade não divulgados, foi atingida. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Acidente ocorreu na BR-316 | Foto: PRF/Divulgação

Ainda de acordo com a PRF, o condutor da motocicleta ficou levemente ferido e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araripina.



Nenhum ocupante do ônibus ficou ferido. O motorista do coletivo realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica.



Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) também esteve no local.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.



Informou, ainda, que o ônibus escolar envolvido no acidente era operado por uma empresa terceirizada.



"O veículo, assim como o condutor, estava com a documentação regularizada, possui tacógrafo e não apresentava falhas no funcionamento", diz o comunicado.



Ainda segundo a pasta, após o acidente, o veículo foi substituído para que não houvesse prejuízo aos estudantes.



A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.



Confira nota da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco na íntegra:

"A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco esclarece que o ônibus escolar envolvido no acidente em Araripina, Sertão do Araripe, era operado por uma empresa terceirizada. O veículo, assim como o condutor, estava com a documentação regularizada, possui tacógrafo e não apresentava falhas no funcionamento.

Após o acidente, o veículo foi substituído, garantindo que não houvesse prejuízo aos estudantes conduzidos e à continuidade das atividades escolares.

A Secretaria de Educação lamenta o ocorrido, se solidariza com os familiares e amigos da vítima e permanece à disposição das autoridades."

