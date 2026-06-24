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FUTEBOL Arboleda volta a treinar com companheiros do São Paulo após pedido de perdão e aval de Dorival A pessoa, cuja identidade não foi revelada, voltou de uma missão humanitária em uma das áreas de transmissão do vírus no Congo e foi atendida em um centro especializado na França

Pouco mais de dois meses de seu sumiço, Arboleda voltou a treinar com os companheiros de São Paulo e se tornará opção para Dorival Júnior para o retorno das competições depois da Copa do Mundo.

Um dia após postar um vídeo com pedido de desculpas em suas redes sociais, no qual alegou depressão, o defensor equatoriano recebeu o perdão de dirigentes e do treinador e trabalhou com todo o time.

"O São Paulo Futebol Clube comunica que o zagueiro Arboleda retomou as atividades com o elenco. O atleta cumpria desde o início de maio um cronograma de atividades individualizadas sob a supervisão de profissionais do clube, visando ao aprimoramento físico, após receber sanção financeira compatível com o número de dias em que esteve ausente de suas atividades profissionais", oficializou o clube.

O dia foi de continuidade do processo de readequação física do elenco após período de curtas férias por causa da Copa do Mundo.

Apesar de garantir a reintegração do zagueiro, Arboleda não apareceu entre as fotos das atividades divulgadas pelo clube. O São Paulo volta aos jogos oficiais somente no dia 22 de julho, na casa do Athletico-PR, no MorumBis.

Arboleda se reuniu com a diretoria, a comissão técnica e o grupo de jogadores no começo de semana, quando passou por diversas avaliações e mostrou-se para a reinserção à rotina da equipe.

Na terça-feira, ainda fez um mea-culpa em seu Instagram para acabar de vez com o caso de indisciplina.

"Vim fazer esse vídeo aqui porque me sinto na necessidade de esclarecer muitas coisas. Primeiro, queria pedir desculpa para todos torcedores, para a diretoria, para meus companheiros, ao clube, que realmente sinto muito carinho, me abriu as portas quando eu praticamente não era ninguém. Confiou em mim, há 9 anos, eu me sinto na obrigação de esclarecer tudo isso", postou o jogador na noite de terça-feira, explicando que enfrentava um momento de "depressão.".

Carente de defensores, o clube avaliou a explicação e após os testes físicos em Arboleda, optou por conceder o perdão. "Diante desse contexto, e após avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos, o São Paulo entende que a reintegração é a medida mais adequada neste momento."

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