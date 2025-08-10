A- A+

MOBILIZAÇÃO Arboviroses: Recife inicia treinamento para intensificação de visitas a domicílios 800 agentes de saúde ambiental e controle de endemias da Prefeitura do Recife participarão de treinamento para intensificar visitas a domicílios

A alternância de sol e chuva favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das chamadas arboviroses (dengue, zika e chikungunya). Por isso, 800 agentes de saúde ambiental e controle de endemias (asaces) da Prefeitura do Recife participarão de treinamento para intensificar visitas a domicílios.

O curso de capacitação começa nesta segunda-feira (11), das 8h às 12h, no Centro de Vigilância Ambiental (CVA), na Avenida Antônio da Costa Azevedo, 1135, no bairro de Peixinhos. O treinamento de mobilização dos asaces impactará o desenvolvimento de ações nos oito distritos sanitários do Recife.

Para a gerente de Vigilância Ambiental do Recife, Vânia Nunes, é preciso engajamento de todos na eliminação dos criadouros, esvaziando ou vedando reservatórios, além de manter os quintais livres do acúmulo de lixo e entulho.



“Estamos redobrando o trabalho, mas nada disso surtirá o efeito esperado sem a colaboração da população, uma vez que mais de 80% dos focos estão dentro dos domicílios. Também reforçamos a importância de permitir a entrada de nossos agentes, devidamente fardados e identificados, às casas. Nos casos de imóveis desocupados, esse trabalho deve ser feito pelo proprietário, em visitas regulares”, orientou a gerente.

Gradual

Nesta segunda, no auditório do CVA, o curso começa com 60 asaces e outra turma, com mesmo número, será contemplada na próxima quarta-feira. As capacitações prosseguem até completar os 800 profissionais da rede municipal. Eles serão atualizados sobre vigilância e controle do Aedes aegypti, biologia e ecologia do mosquito, instrumentos e ações de controle.

Dados

Em 2025, de janeiro até o final de julho, foram notificados 5.290 casos suspeitos de arboviroses, sendo 4.159 casos de dengue, 893 de chikungunya e 238 de zika. De todas essas notificações, foram confirmados 1.652 casos de dengue e 239 de chikungunya.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, houve uma redução da ocorrência de arboviroses tanto para os casos notificados (51,2%) quanto para as confirmações (28,9%). Ainda não houve confirmação de óbito por arbovirose no Recife este ano.



Com informações da assessoria.

