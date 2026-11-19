Arcebispo de Olinda e Recife visita Cotel e participa de celebração religiosa
Dom Paulo Jackson presidiu uma das quatro celebrações religiosas realizadas nesta quarta-feira (18), em Abreu e Lima
O Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, recebeu, nesta quarta-feira (18), a visita do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.
Durante a programação, cerca de 900 pessoas privadas de liberdade participaram de quatro celebrações religiosas realizadas simultaneamente em diferentes pavilhões da unidade prisional.
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Celebrações
Uma das missas foi presidida por dom Paulo Jackson, com a participação de internos e integrantes do grupo musical do Cotel.
As outras três celebrações foram conduzidas por padres da Arquidiocese de Olinda e Recife. A programação contou com o apoio da Pastoral Carcerária, que realiza atividades de evangelização e acompanhamento religioso na unidade.
Durante a visita, o arcebispo destacou a atuação da Igreja no acompanhamento da população prisional, por meio de visitas, acolhimento e escuta. A assistência religiosa foi apresentada como uma das formas de contribuir para a mudança de vida e o retorno das pessoas custodiadas à convivência em sociedade.
Ressocialização
O diretor do Cotel, Ismar Júnior, afirmou que a assistência religiosa integra as ações voltadas à ressocialização das pessoas privadas de liberdade.
“Nossa missão enquanto Polícia Penal não se limita a receber e custodiar pessoas que cumprem uma pena imposta pelo Estado. Temos também a responsabilidade de proporcionar condições para que essas pessoas retornem à sociedade melhores do que quando ingressaram no sistema prisional. A humanização da pena, aliada à educação, ao trabalho, à assistência religiosa e à disciplina, é fundamental nesse processo”, destacou.