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ABREU E LIMA Arcebispo de Olinda e Recife visita Cotel e participa de celebração religiosa Dom Paulo Jackson presidiu uma das quatro celebrações religiosas realizadas nesta quarta-feira (18), em Abreu e Lima

O Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, recebeu, nesta quarta-feira (18), a visita do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Durante a programação, cerca de 900 pessoas privadas de liberdade participaram de quatro celebrações religiosas realizadas simultaneamente em diferentes pavilhões da unidade prisional.

Celebrações

Uma das missas foi presidida por dom Paulo Jackson, com a participação de internos e integrantes do grupo musical do Cotel.

As outras três celebrações foram conduzidas por padres da Arquidiocese de Olinda e Recife. A programação contou com o apoio da Pastoral Carcerária, que realiza atividades de evangelização e acompanhamento religioso na unidade.

Durante a visita, o arcebispo destacou a atuação da Igreja no acompanhamento da população prisional, por meio de visitas, acolhimento e escuta. A assistência religiosa foi apresentada como uma das formas de contribuir para a mudança de vida e o retorno das pessoas custodiadas à convivência em sociedade.

Ressocialização

O diretor do Cotel, Ismar Júnior, afirmou que a assistência religiosa integra as ações voltadas à ressocialização das pessoas privadas de liberdade.

“Nossa missão enquanto Polícia Penal não se limita a receber e custodiar pessoas que cumprem uma pena imposta pelo Estado. Temos também a responsabilidade de proporcionar condições para que essas pessoas retornem à sociedade melhores do que quando ingressaram no sistema prisional. A humanização da pena, aliada à educação, ao trabalho, à assistência religiosa e à disciplina, é fundamental nesse processo”, destacou.

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