Dom Orani Tempesta Arcebispo do Rio de Janeiro é vítima de roubo em avenida Carro de Arcebispo do Rio foi levado

Na madrugada deste sábado (13), Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, foi vítima de tentativa de roubo na Avenida Brasil, no Rio.



O assalto aconteceu na altura de Barros Filho, Zona Norte do Rio, e suspeitos levaram o veículo de Dom Orani. A Polícia Militar confirma a informação.

"Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que uma equipe do Batalhão de Vias Expressas deslocaram-se até a Av. Brasil, altura de Barros Filho, onde homens armados roubaram o veículo, na madrugada deste sábado (13/05). A vítima ficou ilesa e ainda não registrou o caso em delegacia", afirmou a PM.

