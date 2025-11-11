A- A+

Comemoração Arcebispo Dom Paulo Jackson celebra missa pelos 85 anos da UniFAFIRE Cerimônia marca trajetória da instituição e reforça compromisso com educação e ação social

A UniFAFIRE (Centro Universitário Frassinetti do Recife) celebrou, nesta terça-feira (11), seus 85 anos de fundação com uma missa em Ação de Graças presidida pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. A cerimônia ocorreu no auditório principal da instituição, no bairro da Boa Vista, reunindo docentes, estudantes, colaboradores e autoridades.

História e missão educacional

Fundada pelas Irmãs de Santa Doroteia, a UniFAFIRE mantém há mais de oito décadas o compromisso com a formação humana, cristã e acadêmica. Inspirada nos valores da educadora Paula Frassinetti, a instituição alia tradição e inovação em sua missão pedagógica e social.

A reitora Maria das Graças Soares, à frente da gestão, tem ampliado o alcance social e acadêmico da universidade, consolidando projetos voltados à justiça social e ao desenvolvimento humano. Sob sua liderança, foram criadas iniciativas como a Casa de Justiça e Cidadania, o Centro Dom Helder Câmara e o CEPARVS, que oferece atendimento psicológico gratuito a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Ações de impacto comunitário

Em parceria com o Governo de Pernambuco, a UniFAFIRE também desenvolve cursos voltados a mulheres em vulnerabilidade social e o programa Semeando o Futuro, que incentiva o empreendedorismo feminino e a geração de renda com base na economia solidária.

Essas ações fortalecem a presença da instituição em comunidades do Recife e da Região Metropolitana, promovendo autonomia e oportunidades para diversos públicos.

Celebração e legado

A celebração dos 85 anos reafirma o papel da UniFAFIRE como espaço de fé, saber e compromisso social. A instituição segue como referência em educação comunitária e na formação de profissionais comprometidos com os valores éticos e humanos.

Serviço

Evento: Missa em Ação de Graças pelos 85 anos da UniFAFIRE

Data: Terça-feira, 11 de novembro de 2025

Horário: 19h

Local: Auditório principal da UniFAFIRE, Rua do Riachuelo, 105, Boa Vista, Recife (PE)

Aberto ao público.

Com informações da assessoria

Veja também