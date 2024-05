Arcebispo Dom Paulo Jackson recebe título de cidadão do Recife

A- A+

Na noite desta terça-feira (28), o Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, natural da Paraíba, recebeu o título de cidadão do Recife. A solenidade, proposta pelo vereador Felipe Alecrim (Novo), aconteceu na Câmara Municipal do Recife, no bairro da Boa Vista, Centro da cidade.

Além da presença do Arcebispo e de Alecrim, a mesa também foi composta pelo presidente da Câmara, Romerinho Jatobá (PSB); Padre Biu de Arruda, representante do Clero da Arquidiocese; Josivaldo Bezerra, Vigário Geral da Arquidiocese e Marcelo Júnior, Vigário Episcopal.

“O grande propósito de hoje é celebrar tudo que ele já realizou e ainda vai realizar em nossa Arquidiocese. Ao conceder esse título a Dom Paulo, nós estamos também enaltecendo, nessa câmara legislativa, todo trabalho de ação social e evangelizadora que a igreja realiza com propósito de transformar a vida das pessoas, especialmente daqueles que vivem situação de vulnerabilidade social”, destacou Felipe Alecrim.

Dom Paulo ocupa o título de Arcebispo de Olinda e Recife desde o dia 13 de agosto de

2023. Ele foi escolhido pelo Papa Francisco para suceder Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife, que renunciou ao cargo ao completar 75 anos.

“Hoje, posso dizer com toda força e toda beleza que sou recifense de coração, de alma, corpo e de presença no meio da gente. Como Bispo, mais do que nunca, não é um Bispo que toma posse da sua diocese, na verdade, é a sua diocese que toma posse do Bispo. Então, eu me sinto totalmente membro desse povo, participante dessa comunidade tão bela”, destacou Dom Paulo.

Antes do Arcebispado em Recife e Olinda, o líder religioso atuou como Bispo na Diocese de Garanhuns, no Agreste, de 2015 a 2023. Atualmente, além do trabalho na Arquidiocese, também ocupa o título de 2° Vice-Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).



Veja também

PF Falta de policiais e servidores põe em xeque prazo e eficiência de fiscalização de CACs pela PF