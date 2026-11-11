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SERVIÇOS Arco Metropolitano: nova etapa instala bueiros e estruturas para escoamento na BR-232, em Moreno Segundo o governo de Pernambuco, os serviços, que iniciaram que dezembro de 2025, se concentram agora na implantação de estruturas de drenagem e na preparação do terreno

As obras do Arco Metropolitano, que ligará a BR-232, em Moreno, à BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, iniciaram uma nova fase. Segundo o governo de Pernambuco, os serviços, que iniciaram que dezembro de 2025, se concentram agora na implantação de estruturas de drenagem e na preparação do terreno, em um trecho de aproximadamente dois quilômetros.

A nova etapa do serviço está sendo realizada na ligação com a BR-232, em Moreno. No município da Região Metropolitana do Recife (RMR), as equipes realizam o lançamento de material granular para a formação de colchões drenantes nas alças de acesso.

"Essas estruturas auxiliam no escoamento da água e na preparação do terreno para as próximas etapas da obra", de acordo com a gestão estadual, que executa o serviço por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE).

Também estão sendo executados bueiros simples e duplos de concreto, com tubulações de um metro e 1,5 metro de diâmetro. "Os serviços incluem escavação, montagem, concretagem das bases de apoio e rejuntamento das tubulações, além da implantação de estruturas que direcionam a entrada e a saída da água", completou a pasta.

“Na frente de Moreno, estamos avançando com a drenagem e a preparação do terreno na ligação com a BR-232. As equipes trabalham nas alças de acesso e na implantação dos bueiros, estruturas essenciais para o escoamento da água e para dar suporte às próximas etapas de implantação da rodovia”, completou o presidente do DER-PE, André Fonseca.

Na ligação com a BR-101 Sul, os trabalhos de terraplenagem e drenagem continuam, inclusive no período noturno, de acordo com o governo. As equipes dão continuidade à implantação do novo corredor viário.

Nova etapa das obras do Arco Metropolitano iniciam instalação de bueiros e estruturas para escoamento na BR-232, em Moreno. - Foto: Ascom DER-PE/Divulgação

Nova etapa das obras do Arco Metropolitano iniciam instalação de bueiros e estruturas para escoamento na BR-232, em Moreno. - Foto: Ascom DER-PE/Divulgação

Nova etapa das obras do Arco Metropolitano iniciam instalação de bueiros e estruturas para escoamento na BR-232, em Moreno. - Foto: Ascom DER-PE/Divulgação

Arco Metropolitano

Com investimento de R$ 631,9 milhões, o Lote 2 do Segmento 2 da PE-030 terá 25,32 quilômetros de extensão e ligará a BR-232, em Moreno, à BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho. A previsão de conclusão da obra é de dois anos.

A ligação ampliará a integração entre importantes rodovias de Pernambuco, com o intuiro de contribuir para a mobilidade e o transporte de cargas na RMR.

A expectativa da pasta é que, quando o serviço for concluído, todo ônibus ou caminhão que chega do interior pela BR-232 vindo de regiões como Petrolina, Serra Talhada, Arcoverde, Salgueiro, por exemplo, e segue em direção ao Recife, não precisará mais entrar na capital.

“A obra vai criar uma nova alternativa de ligação entre a BR-232 e a BR-101, contribuindo para desafogar o trânsito, facilitar os deslocamentos e impulsionar o desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife”, afirmou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, André Teixeira Filho.

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