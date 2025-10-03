Sex, 03 de Outubro

Sertão

Arcoverde: ciclista de 69 anos morre atropelado por carro ao tentar cruzar BR-232

Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 9h desta sexta-feira (3), no km 238 da rodovia

Idoso, que não teve o nome divulgado, não resistiu ao impacto da batida e morreu no local

Um ciclista de 69 anos morreu após ser atropelado por um carro na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 9h desta sexta-feira (3), no km 238 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o ciclista tenha cruzando a pista "sem os devidos cuidados", quando foi atingido por um carro.

A vítima, que não teve o nome divulgado, não resistiu ao impacto da batida e morreu no local.

Já o condutor do veículo não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.

Estiveram na área do acidente o Intituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medina Legal (IML).

A Polícia Civil vai investigar o caso.

