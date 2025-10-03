A- A+

Sertão Arcoverde: ciclista de 69 anos morre atropelado por carro ao tentar cruzar BR-232 Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 9h desta sexta-feira (3), no km 238 da rodovia

Um ciclista de 69 anos morreu após ser atropelado por um carro na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.



O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 9h desta sexta-feira (3), no km 238 da rodovia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o ciclista tenha cruzando a pista "sem os devidos cuidados", quando foi atingido por um carro.



A vítima, que não teve o nome divulgado, não resistiu ao impacto da batida e morreu no local.

Já o condutor do veículo não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.



Estiveram na área do acidente o Intituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medina Legal (IML).



A Polícia Civil vai investigar o caso.

