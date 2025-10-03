Sertão
Arcoverde: ciclista de 69 anos morre atropelado por carro ao tentar cruzar BR-232
Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 9h desta sexta-feira (3), no km 238 da rodovia
Idoso, que não teve o nome divulgado, não resistiu ao impacto da batida e morreu no local - Foto: PRF/Divulgação
Um ciclista de 69 anos morreu após ser atropelado por um carro na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.
O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 9h desta sexta-feira (3), no km 238 da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o ciclista tenha cruzando a pista "sem os devidos cuidados", quando foi atingido por um carro.
A vítima, que não teve o nome divulgado, não resistiu ao impacto da batida e morreu no local.
Já o condutor do veículo não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.
Estiveram na área do acidente o Intituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medina Legal (IML).
A Polícia Civil vai investigar o caso.