Feriadão Arcoverde: colisão entre dois carros deixa idosa morta e cinco feridos na BR-232 Dois veículos, de modelos Corsa e Virtus, colidiram no sábado (19)

Uma colisão frontal entre dois carros deixou uma pessoa morta e mais cinco feridas no sábado (19), no km 243 da BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Os veículos colidiram por volta das 12h45, e a suspeita, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é de que um deles, de modelo Corsa, “entrou na contramão da rodovia” e atingiu o outro, um Virtus.

A morte foi de uma idosa de 72 anos que estava no Virtus, carro no qual mais duas passageiras ficaram feridas. Uma delas, a motorista, precisou ser levada para um hospital não informado pela PRF.

No Corsa, outras três pessoas ficaram feridas, e o motorista chegou a realizar o teste do bafômetro. O resultado deu normal.

“Além da PRF, o Corpo de Bombeiros e IC estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso”, informou a Polícia Rodoviária Federal.

