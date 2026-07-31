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Sertão Arcoverde: estudante em bicicleta morre atropelado por ônibus escolar municipal Vítima fatal era aluno da Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Jornalista Edson Regis

Um estudante morreu atropelado após uma colisão entre a bicicleta que ele conduzia e um ônibus escolar, na cidade de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (30), na rotatória do terminal rodoviário do município, no bairro São Cristóvão.

A vítima fatal era aluno da Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Jornalista Edson Regis e estaria voltando para casa após as aulas quando o sinistro de trânsito aconteceu.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a partir de relatos, o adolescente conduzia uma bicicleta quando foi atropelado e morreu ainda no local.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal. "As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação dos fatos", afirmou a corporação.

Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de Arcoverde manifestou pesar pela morte da vítima identificada como Carlos Eduardo.

"Neste momento de dor, a gestão municipal se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade escolar, expressando as mais sinceras condolências pela irreparável perda", informa o comunicado.

A prefeitura destacou, ainda, que a Secretaria Municipal de Educação está prestando assistência aos familiares do estudante e que, paralelamente, determinou a abertura de procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do acidente.

"A prefeitura de Arcoverde reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o acompanhamento integral deste caso, colocando-se à disposição para colaborar com todos os esclarecimentos necessários", ressalta a nota.

Em respeito à memória do adolescente, solenidades de entrega de reformas da Escola Gumercindo Cavalcanti, programadas para esta sexta-feira (31), foram suspensas.

O prefeito de Arcoverde, Zeca Cavalcanti, também falou sobre o caso nas redes sociais. O gestor municipal afirmou que recebeu a notícia da morte com profunda tristeza e que determinou assistência à família do estudante.

"Neste momento de imensa dor, me solidarizo com seus familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, rogando a Deus que conceda força e conforto a todos para enfrentar essa irreparável perda. Que Deus acolha Carlos Eduardo em Sua infinita misericórdia e conforte o coração de todos os que sofrem com sua partida", destacou Zeca Cavalcanti.

Em nota, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) manifestou pesar pela morte do estudante. "A pasta se solidariza com os familiares, amigos, professores e toda a comunidade escolar neste momento de dor", afirma o comunicado.

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