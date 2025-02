A- A+

Sertão Arcoverde: motorista do padre Airton, Jailson Leonardo da Silva é preso por estupro Mandado de prisão em decorrência do crime de estupro foi cumprido por meio da Delegacia da 156ª Circunscrição de Arcoverde

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu o motorista Jailson Leonardo da Silva, de 48 anos, suspeito de estuprar a personal stylist Sílvia Tavares, a mando do padre Airton Freire, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.



O mandado de prisão em decorrência do crime de estupro - em aberto desde julho de 2023 -, foi cumprido por meio da Delegacia da 156ª Circunscrição, no dia 10 de janeiro e confirmado pela corporação nesta sexta-feira (28).



Segundo a PCPE, após a realização dos procedimentos cabíveis, Jailson ficou à disposição da Justiça. O presídio onde ele se encontra não foi divulgado.



A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para obter mais detalhes sobre a prisão e trâmites do caso. A defesa de Jailson não foi localizada.

Relembre o caso

Jailson Leonardo da Silva e Airton Freire foram denunciados, inicialmente, por uma seguidora, a stylist Sílvia Tavares de Souza, que diz ter sido vítima de estupro orquestrado por Airton.



A personal stylist detalhou o episódio. Contou que, no dia do crime, em 18 de agosto de 2022, o padre teria pedido que ela fizesse uma massagem nele e, posteriormente, mandado outro homem, o motorista, estuprá-la enquanto ele assistia o crime e se masturbava.



“Ele se levantou da cama e sentou numa cadeira e começou a se masturbar. Disse para eu tirar a roupa e o rapaz que estava com a faca em mim também, então Airton abriu a boca e disse ‘estupre ela’ e ele me estuprou”, afirmou Sílvia.



Depois da repercussão, novas denúncias do tipo foram apresentadas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

O padre foi preso no dia 14 de julho de 2023 por denúncias de crimes sexuais. Contra ele, foram abertos cinco inquéritos policiais, sendo dois já concluídos, garantindo o pedido de prisão preventiva por parte da Justiça.



Airton foi preso em uma cela individual do Presídio Advogado Brito Alves, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Enquanto isso, Jailson estava foragido.

Problemas de saúde

O padre deixou a prisão no dia 23 de julho de 2023, para ser internado no Recife, depois de ter sofrido um pico de pressão alta.

No dia 14 de agosto, Arlindo foi submetido a uma cirurgia para substituição da válvula aórtica. No dia 20, teve uma complicação em decorrência do procedimento e precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital particular, onde está internado.

No dia 23, Airton passou novamente por cirurgia. Desta vez, para a implantação de um marca-passo, segundo informou a defesa.



Em seguida, ele foi liberado para aguardar o julgamento em prisão domiciliar após conseguir um habeas corpus.



A primeira audiência de instrução do padre Airton aconteceu no dia 8 de janeiro em Buíque, no Agreste, onde foram colhidos depoimentos e provas das partes envolvidas.



Na ocasião, a defesa do padre Airton Freire afirmou que as acusações contra o réu, julgado por crimes sexuais, são "fantasiosas e sem consistência". O caso segue em segredo de Justiça.



