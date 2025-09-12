Sex, 12 de Setembro

Sertão

Arcoverde: motorista embriagado se envolve em colisão que deixa duas ocupantes de motocicleta mortas

Sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quinta-feira (11), no quilômetro 257 da BR-232, em Arcoverde

Motorista se recusou a fazer o teste do bafômetroMotorista se recusou a fazer o teste do bafômetro - Foto: PRF/Divulgação

Uma caminhonete conduzida por um motorista embriagado se envolveu em uma colisão frontal com uma motociclista que resultou na morte de duas mulheres.

O sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quinta-feira (11), no quilômetro 257 da BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que a caminhonete envolvida no acidente tenha entrado na contramão da via.

A corporação informou que as duas mulheres que estavam na motocicleta não resistiram ao impacto da colisão e morreram no local.

"O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu que havia ingerido bebida alcoólica mais cedo no mesmo dia", destacou a PRF.

O condutor da caminhonete foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde e poderá responder por duplo homicídio doloso.

