Arcoverde: motorista embriagado se envolve em colisão que deixa duas ocupantes de motocicleta mortas
Sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quinta-feira (11), no quilômetro 257 da BR-232, em Arcoverde
Uma caminhonete conduzida por um motorista embriagado se envolveu em uma colisão frontal com uma motociclista que resultou na morte de duas mulheres.
O sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quinta-feira (11), no quilômetro 257 da BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que a caminhonete envolvida no acidente tenha entrado na contramão da via.
A corporação informou que as duas mulheres que estavam na motocicleta não resistiram ao impacto da colisão e morreram no local.
"O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu que havia ingerido bebida alcoólica mais cedo no mesmo dia", destacou a PRF.
O condutor da caminhonete foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde e poderá responder por duplo homicídio doloso.