Sertão Arcoverde: PM descobre ponto de drogas em cemitério e encontra entorpecentes próximos às covas Foram localizados um pote com 171 pedras de crack, 303 papelotes de cocaína e 1 kg de maconha

A Polícia Militar de Pernambuco descobriu que um cemitério da cidade de Arcoverde, no Sertão do estado, era usado como ponto de drogas.

Os entorpecentes foram encontrados em três bolsas escondidas próximas às covas.



Agentes do 3º BPM foram ao local, situado na Avenida Pinto Campos, após receberem a informação de que um homem em liberdade condicional estaria liderando o tráfico da área e usando o cemitério como esconderijo.



Nas bolsas foram localizados um pote com 171 pedras de crack, 303 papelotes de cocaína, 1 kg de maconha, uma balança de precisão e embalagens para drogas.

Entorpecentes foram encontrados em três bolsas escondidas próximas às covas | Foto: PMPE/Divulgação

Posteriormente localizado, o suspeito negou a posse do material e autorizou a entrada da equipe em sua casa.

Na residência foi encontrada uma pequena quantidade de maconha e embalagens iguais às encontradas no cemitério.

"O envolvido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade, para adoção das medidas legais cabíveis", afirmou a Polícia Militar.

