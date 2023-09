A- A+

EDUCAÇÃO Arcoverde recebe curso para preservação de patrimônios para professores; saiba como se inscrever Durante as aulas, será feita uma abordagem associativa com os conteúdos das disciplinas já trabalhadas em sala de aula como história, literatura, geografia e português

O município de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, recebe o "Quem conhece, protege", curso com foco na qualificação de professores do ensino fundamental e médio para difusão da temática da preservação patrimonial nas escolas, entre 2 de outubro e 4 de novembro.

As aulas serão gratuitas e em formato híbrido, com conteúdos ministrados presencialmente, no Sesc Arcoverde, ou de forma remota.

A iniciativa, proposta pela produtora Arkhé Cultural, com o apoio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura) e em parceria com o Festival de Economia Criativa do Sesc Arcoverde, acontece de maneira gratuita, com inscrições abertas até esta quarta-feira (20).

São disponibilizadas 30 vagas, com carga horária de 40h e entrega de certificado ao término das atividades.

Do total, 20% das vagas serão oferecidas para pessoas com deficiência. Além disso, como mencionado, o público prioritário é formado por professores por professores do ensino fundamental e médio, mas também podem se inscrever pedagogos e estudantes de Pedagogia, História e Letras, com residência em Arcoverde.

“O curso surgiu da necessidade de despertar nas gerações mais jovens o interesse pelo patrimônio, seja ele material ou imaterial. Conhecer, por exemplo, os prédios históricos de sua cidade e se responsabilizar, enquanto cidadãos, pela preservação dessa memória. Vamos orientar como professores podem provocar essa temática com os alunos”, explicou a produtora cultural responsável pela Arkhé, Jamille Barbosa.

As aulas serão conduzidas pelo professor Thiago Nunes Soares, que é mestre e doutor em História pelas universidades Federal de Pernambuco (UFPE) e Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), respectivamente, além de possuir formação em educação patrimonial.

Durante o curso, será feita uma abordagem associativa com os conteúdos das disciplinas já trabalhadas em sala de aula como história, literatura, geografia e português.

“A educação patrimonial é um dos fios condutores para a construção de identidades individuais e coletivas. Ela possibilita que a comunidade escolar se envolva no processo de identificação, valorização e preservação dos bens culturais. Assim, potencializa-se o engajamento social, a cidadania e a formação de uma consciência crítica para os estudantes e para os sujeitos e instituições que com eles se relacionam, como é o caso dos familiares, grupos culturais, entre outros”, resumiu o professor.

Como se inscrever

Para se inscrever no "Quem conhece, protege" basta acessar este link e realizar o cadastro. A candidatação é gratuita e ainda restam vagas das 30 disponibilizadas pela organização.

Confira cronograma e descrição completa do curso:

Curso ‘Quem conhece, protege’

Local: Sesc Arcoverde (Arcoverde)

Carga-horária: 40 horas

Período: 2/10 a 4/11

2 a 6/10: Aula presencial no Sesc Arcoverde (18h às 22h)

7/10: Aula de campo “Arruando em Arcoverde” (8h às 12h e 13h às 17h)

10 e 24/10: Aula remota síncrona (18h às 22h)

4/11: Encerramento presencial com entrega de certificados no Sesc Arcoverde (8h às 12h)



Veja também

educação Projetos jornalísticos recontam a história em perspectiva afrocentrada