Área da Loja Tropical, na Rua da Imperatriz, segue interditada após incêndio

Após o incêndio que atingiu a Loja Tropical, na Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista, na última sexta-feira (14), o local permanece interditado neste domingo (16).

A área está com fitas de isolamento e uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) se encontra no local nesta manhã.

No interior da loja, o cenário é de destruição, com muitos destroços, roupas e objetos queimados. Também é possível observar fumaça ainda saindo do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação no imóvel foi encerrada no sábado (15). No entanto, no fim da manhã deste domingo, uma viatura voltou ao local após a reignição de alguns focos de incêndio.

Já a Defesa Civil do Recife informou que fez o isolamento da área na sexta, retornou ao local durante o fim de semana para monitoramento e aguarda a liberação dos Bombeiros para fazer uma nova vistoria.

