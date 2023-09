A- A+

PERNAMBUCO Com focos de incêndio ainda ativos, Defesa Civil interdita área de loja no Centro do Recife Corpo de Bombeiros foi acionado novamente para atuar no local

Não foi somente o forte cheiro que chamou a atenção de quem passava na Rua Tobias Barreto, bairro de São José, na manhã desta terça-feira (26).



O prédio de uma loja de roupas que pegou fogo ontem precisou ser isolado novamente, pela Defesa Civil do Recife, por ainda conter focos de incêndio. Com isso, a vistoria prevista para hoje ainda não pôde ser realizada.

De acordo com uma agente que isolava a área junto com outra loja de modas, que fica ao lado direito da ZapZap, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atuar novamente no local.





As mercadorias que sobraram da loja de roupas estão guardadas num estabelecimento de informática, que fica na frente do local do incêndio. As peças foram levadas para um galpão que fica na rua Floriano Peixoto.

A reportagem conseguiu encontrar o proprietário da loja e tentou entrevista, mas ele se negou a falar.



Estrutura pode apresentar riscos

Uma queixa feita por um dos trabalhadores da corporação é de que a estrutura está prejudicada por causa do fogo de ontem. Segundo ele, algumas partes da laje já apresenta buracos e quanto mais água é jogada no local, pior fica a situação. Se voltar o fogo, isso pode ser um perigo, pois, ainda segundo o agente, o peso da água pode afundar o chão do primeiro andar, que já tem concentração da líquido em quatro dedos. A sua está parada, porque não tem para onde escoar. O pedido do profissional é que a Defesa Civil do Recife também avalie estas condições.

