"Área precisa de mais polícia"; diz britânico que organiza o evento de medicina

O britânico Spencer Hawkes , que organiza o Salão do Estudante, que também acontece no Hotel Windsor, onde é realizado o congresso médico do qual participariam as vítimas da execução na Barra da Tijuca, também estava no quiosque onde os médicos foram mortos. Ele deixou o local minutos antes do crime. Hawkes disse que está aterrorizado com o que aconteceu e com o fato do quiosque estar aberto, sem isolamento ou presença de policiais. Ele se queixou da falta de segurança.

"Venho ao Rio desde 1991. Nunca foi assaltado ou tive qualquer problema. Minha preocupação é com os clientes. Desenvolvemos um programa de intercâmbio internacional de estudantes. Essa área precisa de mais polícia para aparentar ser um local seguro, mesmo que não seja. Estou muito, muito chocado. Na Inglaterra nem a polícia circula armada na rua" relatou.

A execução

Ao menos três homens morreram na madrugada desta quinta-feira na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As vítimas eram médicos que estavam em um quiosque na orla, na Avenida Lúcio Costa, altura do número 2630, em frente ao Hotel Windsor, onde se hospedavam, quando, por volta de 1h, criminosos armados saíram de um carro e fizeram disparos contra o estabelecimento. Uma câmera flagrou o momento do ataque, que mostra a movimentação dos assassinos.

Os médicos de São Paulo estavam no Rio para um congresso. Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33, morreram ainda no local. Diego Ralf Bonfim, de 35, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outro homem, identificado como Daniel Sonnewend Proença, também foi ferido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra. O estado de saúde dele é estável.

