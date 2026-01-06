Ter, 06 de Janeiro

COMPESA

Áreas do Recife e Jaboatão dos Guararapes ficam sem água para manutenção da Compesa; veja quais

Localidades estão sem água desde a tarde da segunda-feira (5), quando o serviço foi suspenso

Áreas do Recife e Jaboatão ficam sem água para manutenção emergencial da CompesaÁreas do Recife e Jaboatão ficam sem água para manutenção emergencial da Compesa - Foto: Pedro França/Agência Senado

Algumas áreas do Recife e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, estão sem água desde a tarde da segunda-feira (5). 

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a suspensão acontece para realizar "serviços de manutenção emergencial" no sistema de bombeamento da Estação Elevatória Pintor Agenor.

Áreas afetadas
No Recife, a suspensão afeta as Unidades Residenciais (URs) 01, 02, 03, 04, 05, 10 e 12, além da comunidade de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. 

Em Jaboatão dos Guararapes, o desabastecimento afeta a UR-06 e parte da UR-11.

Conclusão do serviço
A previsão é de que os serviços sejam concluídos até quarta-feira (7). Não foi informado, no entanto, um horário para o término da intervenção.

Após a finalização, "o abastecimento será retomado gradualmente, seguindo o calendário", completou a Compesa.

