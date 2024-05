A- A+

Geral Areia da praia e copos estão entre itens de show da Madonna no Rio vendidos em sites estrangeiros Megaevento da rainha do pop no Rio de Janeiro reuniu 1,6 milhão de pessoas e teve transmissão ao vivo, que já virou DVD

O efeito Madonna continua. O mega espetáculo da rainha do pop na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, para encerrar a "Celebration Tour" rendeu, só aos cofres públicos, um retorno de R$ 300 milhões. Passados 12 dias do espetáculo, que reuniu 1,6 milhão de pessoas na orla, o evento ainda se mostra rentável. Sites estrangeiros estão com itens (alguns inusitados) à venda. Tem de tudo (mesmo!). Um dos vendedores garante que o comprados pode levar para casa um pouco da areia da mundialmente famosa praia. E tem como arrematar copos, pôsteres, produtos comemorativos, DVDs e até capa de jornal — uma delas do Extra, quando noticiou o segundo ensaio da diva na orla.

Um dos itens curiosos é a pequena porção de areia da Praia de Copacabana — segundo o vendedor — em que os fãs podem pagar 8,99 dólares (cerca de R$ 46) por "30 ml". As informações são do g1, que encontrou outros produtos anunciados.

“Este é um item colecionável exclusivo da Madonna Celebration Tour no Rio de Janeiro. Apresenta um lindo design de areia que captura a essência da celebração. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens. (...) A areia foi do show na praia”, diz o anúncio, segundo o g1.

Aos interessados em ter uma recordação do "pré-show", a edição do jornal Extra datada de 4 de maio, dia em que Madonna subiu ao palco no fim da noite, é anunciada como "nova em folha". Na foto, a cantora está de máscara e segura uma bandeira do Brasil, com o título "Vem, Madonna!". A publicação ainda traz um pôster, e as matérias relacionadas ao espetáculo, como os preparativos para o show, a participação da cantora Pabllo Vittar, o esquema especial de acesso e funcionamento de Copacabana e a expectativa dos fãs.

O item pode ser arrematado por 24,99 dólares, aproximadamente R$ 128,28. Segundo o anúncio, pode ser enviado para qualquer país, com número de rastreio para acompanhar a entrega e com a edição completa.

"Jornal Extra, brasileiro, tamanho grande e completo, do Rio de Janeiro, comemorando com fotos da passagem de som, Madonna com máscara e pôster de página inteira, o show apoteótico no final da Celebration Tour, edição 4 de maio de 2024", diz um trecho da descrição feita pelo vendedor.

E tem mais itens, como os que foram encontrados pelo g1. Um copo térmico exclusivo, entregue a quem esteve na área VIP, e com a marca do patrocinador, foi vendido por 480 dólares (cerca de R$ 2,5 mil). Numa versão mais modesta, outro vendedor anuncia dois copos de plástico por 99 dólares (cerca de R$ 507).

Para quem quer um kit completo, pode arrematar por 89 libras esterlinas (cerca de R$ 3,1 mil) um compilado com uma revista, uma bolsa, um boné, adesivos, um crachá e uma litografia.

E quem quiser rever o show, que foi transmitido ao vivo em TV aberta, canal fechado e no streaming, já tem DVD à venda, embora sem ser um produto oficial (apesar de ter vendedor garantindo que é autorizado). Um deles sai por 60 dólares (cerca de R$ 300).

Já o batom distribuído gratuitamente nas farmácias do Rio pode ser encontrado por US$ 149 (cerca de R$ 765).

Veja também

guerra Rússia não tem forças suficientes para avanço em profundidade na Ucrânia, diz Otan