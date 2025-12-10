A- A+

Ação Arena da Inclusão recebe edição de Natal com serviços de saúde, cidadania e lazer O evento na Arena de Pernambuco acontece neste sábado (13), a partir das 8h; 20 vans acessíveis do PE Conduz vão participar

O Natal na Arena da Inclusão, realizado neste sábado (13), a partir das 8h, na Arena de Pernambuco, vai promover uma ação social voltada para pessoas com deficiência com serviços essenciais de cuidado, saúde e cidadania



O PE Conduz participa da mobilização transportando usuários e acompanhantes em 20 vans acessíveis, garantindo o atendimento de beneficiários e novas demandas dos polos Caruaru, Região Metropolitana do Recife, Vitória de Santo Antão, Timbaúba e, pela primeira vez na Arena, os usuários do Polo Limoeiro.

Das 8h às 14h, o público terá acesso a diversos serviços do governo estadual e parceiros; e das 8h às 17h, haverá atividades recreativas inclusivas, como piscina de bolas, pula-pula, cama elásticas, apresentações culturais, entre outros.



Entre os serviços oferecidos na Arena da Inclusão, estão a solicitação da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista); solicitação do PE Livre Acesso Intermunicipal; entrega de carteiras solicitadas em edições anteriores; avaliação clínica com equipe de terapia ocupacional, nutrição e equipe multidisciplinar; Carreta da Mulher, com serviços de saúde e prevenção; Carreta Odonto de Moreno, com atendimentos odontológicos.



A ação integra as iniciativas do Programa Pernambuco Acessível, que avança em todo o Estado levando atendimento, acessibilidade e políticas públicas para pessoas com deficiência. Um compromisso assumido pela gestão da Governadora Raquel Lyra, com iniciativa intersetorial, unindo 8 secretarias, com investimento de R$ 417 milhões.

De acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo, este tipo de evento entrega cidadania e direitos a população que muitas vezes tem dificuldade para acessar tais serviços.

“A Arena da Inclusão de Natal reúne transporte, triagens, atendimentos e emissão de documentos essenciais para assegurar dignidade às pessoas com deficiência. Trazer 20 vans do PE Conduz e tantos serviços para perto das famílias é cumprir a missão de um governo que prioriza a inclusão e o cuidado", afirmou.

Confira os documentos necessários para solicitar CIPTEA e PE Livre Acesso

CIPTEA

Carteira oficial para identificação da pessoa com TEA, válida por 5 anos.

Documentos: CPF, RG, comprovante de residência, laudo com CID F84 ou CID 6A02.

Envio por e-mail, retirada na SEAD para moradores do RMR, para as demais regiões a entrega é via Correios.

Prazo: até 60 dias.

PE Livre Acesso Intermunicipal

Garante gratuidade no transporte intermunicipal de pessoas com deficiência fora da RMR.

Documentos necessários: laudo médico padrão (SUS ou com dupla assinatura se particular); RG e CPF; Foto 3×4; comprovante de residência (últimos 6 meses).

Crianças: RG e CPF do responsável + certidão de nascimento

Deficiência auditiva: audiometria

Deficiência visual: acuidade visual + campimetria.

Prazo: até 90 dias.

Com informações de assessoria

