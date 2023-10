Arena de Pernambuco abre espaço para visitação no Dia das Crianças, nesta quinta (12); saiba mais

A- A+

A Arena de Pernambuco, palco de grandes jogos de futebol em Pernambuco, abrirá as portas para visitação nesta quinta-feira (12), em celebração ao Dia das Crianças. O evento, que começa às 9h, promete oferecer uma experiência completa para os visitantes, com tour pelo espaço, além de atrações para a criançada, como brinquedos infláveis, touro mecânico, eurobungy além da participação dos mascotes do Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô e da Turma do Treloso.

As atividades da programação também contarão com apresentação especial do Tio Bruninho, às 10h30. Já para quem é amante do futebol, a quinta-feira também terá como atrativo os jogos das finais da Copa Pau Brasil, das 8h às 12h.

Quem desejar participar da programação para o Dia das Crianças precisará realizar inscrição neste link, onde será feito um cadastro. Além disso, a entrada só poderá ser realizada mediante doação de um brinquedo novo ou usado. Já para o tour pela arena, que será limitado a 70 pessoas, será necessário o pagamento de ingresso de R$ 5. Crianças de até 8 anos não pagam. O estacionamento amarelo será gratuito para os participantes do evento.



Linha especial de ônibus para o evento

O Grande Recife Consórcio de Transportes Móveis está com ônibus especiais para a comemoração do Dia das Crianças na Arena de Pernambuco. A linha 047-Cosme e Damião/Arena estará a postos para o deslocamento da população do TI Cosme e Damião até o estádio. A operação tem início às 8h e encerramento às 17h da quinta-feira, com dois veículos.

As linhas funcionarão com pagamento de tarifa no valor do Anel A (R$ 4,10), havendo gratuidade para pessoa idosa e abatimento para estudantes. Confira, abaixo, o itinerário dos ônibus disponibilizados.



Sentido Cosme e Damião/Arena – TI Cosme e Damião, R. Paulo Afonso (rua sobre o elevado do Metrô), Ramal Externo da Copa, Pte. sobre o Rio Capibaribe, Ramal Interno da Copa, Ramal Interno Norte da Copa, Av. Deus é Fiel, Parada em frente a Arena PE.

Sentido Arena/Cosme e Damião – Av. Deus é Fiel (em frente ao Estádio), Retorno na primeira rotatória, Av. Deus é Fiel, Pte. sobre o Rio Capibaribe, Ramal Externo da Copa, R. Tomas Ferreira, R. sob o Viad. do Metrô, R. Paulo Afonso, TI Cosme e Damião.



