Arena de Pernambuco celebra 12 anos com evento que promove inclusão e cidadania

A Arena de Pernambuco completa 12 anos de história em 2025 e, para marcar essa data especial, realizará um evento de inclusão e cidadania, neste sábado (31), das 8h às 17h. O evento terá ações de saúde, Detran, NeoEnergia, oferta de Cursos, emissão de RG e CPF, recreação adaptada, autocuidado e beleza, entre outros.

“Celebrar os 12 anos da Arena de Pernambuco é também reafirmar nosso compromisso com a inclusão e com o papel social que esse espaço desempenha. Queremos que a Arena seja um lugar de encontro, acolhimento e acesso para todos. E temos motivos de sobra para comemorar: a Arena foi escolhida como uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA e já celebramos os primeiros passos do projeto Arena da Inclusão”, destaca a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Michele Collins.

O evento acontece em parceria com a Caravana da Inclusão e o programa Juntos pela Cidadania, reunindo todas as secretarias do Governo do Estado, órgãos estaduais, empresas privadas e voluntários. Será um sábado repleto de atividades culturais, esportivas, de lazer e serviços essenciais, com estrutura preparada para acolher todos os públicos.

Durante o fim de semana, a Arena vai se transformar em um verdadeiro centro de convivência, cidadania e inclusão com atendimentos de saúde, palestras, serviços sociais, além de atividades recreativas para crianças. A programação também contará com ações voltadas especialmente para pessoas com deficiência e autismo, com serviços adaptados para garantir inclusão, conforto e acessibilidade.

Entre os destaques, o evento contará com um passeio ciclístico pelos 12 anos da Arena de Pernambuco, um show especial e atração musical infantil.

“Aproveito para convidar toda a população a participar desse momento conosco, em especial os moradores das regiões mais próximas, como Camaragibe, São Lourenço da Mata e Moreno. Esta comemoração foi pensada para a população, e contamos com a presença de todos. Este já é o maior evento de inclusão e cidadania da história da Arena”, acrescentou a diretora-presidente da Arena de Pernambuco.

Desde sua inauguração em 2013, a Arena de Pernambuco tem sido palco de grandes eventos esportivos e culturais. Diversas autoridades estarão presentes e toda a comunidade está convidada para fazer parte do momento.

Confira os serviços ofertados:

Emissão de RG e CPF;

Orientações sobre BPC;

Serviço de saúde;

Oferta de Curso do Qualifica PE;

Encaminhamento para vagas de emprego;

Atrações musicais;

Tio Bruninho;

Recreação;

Apresentações culturais;

Aulão de Funcional da Awaken;

Passeio de Trem da Alegria;

Autocuidado e beleza;

Serviços Compesa;

Serviços NeoEnergia;

Serviços Detran;

Feira da Inclusão - mães atípicas;

Personagens.

Serviço

Comemoração aos 12 anos da Arena de Pernambuco com ações de inclusão e cidadania

Data : 31 de maio

Local: Arena Pernambuco

Horário: 8h às 17h

