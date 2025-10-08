A- A+

Entretenimento Arena de Pernambuco promove o "Dia da Alegria" com programação gratuita para toda a família Evento do projeto Arena da Inclusão celebra o Dia das Crianças com shows, brincadeiras e ações solidárias

A Arena de Pernambuco será palco de um dia especial de celebração, solidariedade e diversão. No próximo 11 de outubro, o espaço recebe o “Dia da Alegria”, evento em homenagem ao Dia das Crianças, promovido pelo projeto Arena da Inclusão. A programação inclui atrações culturais, atividades recreativas e ações voltadas para o convívio familiar e a inclusão social.

Diversão e solidariedade

A entrada será garantida mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, em formato de ingresso social. Todo o material arrecadado será destinado a projetos de inclusão e casas de recuperação. A iniciativa busca unir entretenimento e solidariedade, reforçando o compromisso da Arena de Pernambuco com causas sociais.

Entre as atrações confirmadas estão Três Palavrinhas, Tio Bruninho e Mundo Bita, nomes conhecidos do público infantil. Além dos shows, o evento contará com uma série de atividades, como brinquedos infláveis, passeio de bicicleta, piscina com pedalinho, trem da alegria, oficinas culturais, contação de histórias, fantoches, presença de super-heróis, feirinha atípica e sorteios de brindes.

Inscrição e segurança das crianças

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo Sympla. Após o cadastro, cada participante receberá o Passaporte da Alegria, que dá direito a participar dos sorteios de prêmios durante o evento.

Cada criança inscrita também receberá uma pulseira de identificação com seus dados, garantindo mais segurança e tranquilidade para as famílias.

Inclusão e acolhimento

De acordo com a missionária Michele Collins, idealizadora do projeto, o evento vai além da celebração do Dia das Crianças.

“O Dia da Alegria é mais do que uma festa: é um momento de inclusão, solidariedade e celebração da vida em família. Nosso propósito é garantir que todas as crianças tenham acesso à diversão, ao cuidado e à esperança, reforçando o papel da Arena de Pernambuco como um espaço de acolhimento e transformação social”, destacou.

Serviço

Data: 11 de outubro

Local: Arena de Pernambuco

Entrada: 1 kg de alimento não perecível (ingresso social)

Inscrições: Sympla - Dia da Alegria na Arena de Pernambuco

Mais informações: perfis oficiais da Arena de Pernambuco nas redes sociais

Com informações da assessoria

