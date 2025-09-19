A- A+

Ação Arena de Pernambuco recebe a formatura do Projeto "Sim à Vida, Não às Drogas" Iniciativa contemplou 90 alunos de seis turmas de cursos profissionalizantes

“Sim à Vida, Não às Drogas”. Com esse nome, o projeto, que é realizado pela ONG Sociedade Assistencial Saravida, terá formatura nesta sexta-feira (19), às 15h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e contemplará 90 jovens que lutavam contra a dependência química.

Ao todo, foram seis turmas de cursos profissionalizantes nas áreas de Bolos Caseiros e Salgados, Cabelo e Beleza, além de Informática e Tecnologia.

As aulas foram realizadas nas unidades de acolhimento de Paulista, na RMR, e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.

Entre os formandos, há jovens que por anos viveram à margem da sociedade, mães que lutam para resgatar seus lares e filhos que reencontraram suas famílias.

“Cada formando que sobe ao palco representa uma vitória contra as estatísticas e contra a desesperança. São histórias reais de fé e de recomeço. Esse projeto é uma porta aberta para que essas pessoas possam sonhar novamente”, destaca a presidente da Saravida, Emanoele Albuquerque.





