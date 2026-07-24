Arena de Pernambuco terá operação especial de ônibus para jogo com Frei Gilson neste domingo (26)
Linha especial 047 - Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 13h e seguirá até a conclusão do evento
O público que pretende acompanhar o jogo solidário com Frei Gilson, promovido pela Comunidade Obra de Maria, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco, contará com uma operação especial de transporte público para facilitar o deslocamento até o estádio.
A linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 13h e seguirá até a conclusão do evento, fazendo a ligação entre o Terminal Integrado Cosme e Damião e a Arena de Pernambuco.
A tarifa será a mesma do Bilhete Único, no valor de R$ 4,50, com pagamento podendo ser feito em dinheiro ou em qualquer modalidade do cartão VEM.
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Também serão mantidos os benefícios de gratuidades e abatimentos previstos no sistema de transporte.
Diferentemente de outras operações especiais realizadas em grandes eventos, não haverá distribuição de pulseiras para o embarque.
Toda a operação será acompanhada pela equipe de fiscalização do Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), que ficará responsável por monitorar a demanda e orientar o encerramento do serviço conforme o fluxo de passageiros.
A expectativa é de que a operação especial garanta maior comodidade e agilidade para o público que participará do evento beneficente e acesse à Arena de Pernambuco com mais facilidade.
Metrô
Para garantir a locomoção dos passageiros até o Jogo Solidário com Frei Gilson na Arena de Pernambuco, o Metrô do Recife terá operação especial neste domingo (26).
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a Linha Centro funcionará em horário especial das 5h às 23h. Já a Linha Sul permanecerá fechada durante todo o dia.