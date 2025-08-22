A- A+

Arena de Pernambuco Arena da Inclusão terá operação especial de ônibus neste sábado (23); confira Com atividades das 8h às 17h, a Arena de Pernambuco receberá pessoas com deficiência e seus familiares para uma programação completa

O evento Arena da Inclusão, que acontece neste sábado (23) com atividades das 8h às 17h na Arena de Pernambuco, contará com operação especial de ônibus promovida pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

A iniciativa, destinada às pessoas com deficiência e seus familiares, terá a ativação da linha 047 – TI Cosme e Damião/Arena a partir das 08h, com tarifa no valor do Bilhete Único Anel A (R$ 4,30), que poderá ser paga com o Cartão VEM ou em dinheiro.

Para a operação, não ocorrerá distribuição de pulseiras e haverá gratuidades e abatimento tarifário na ida ou na volta do estádio.

Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, se necessário, poderá haver reforço na frota e ajustes nos intervalos entre as viagens.



A Arena da Inclusão acontece em homenagem à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece de 21 a 28 de agosto.



O dia na Arena de Pernambuco vai oferecer uma programação completa com serviços de saúde, cidadania, lazer, cultura e shows.

Confira abaixo o itinerário da linha 047 – TI Cosme e Damião/Arena:

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/ PE, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena/PE, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.



Com informações de assessoria

