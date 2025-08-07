A- A+

Emprego Arena Recife GO oferta 250 vagas para pessoas com deficiência no Compaz Miguel Arraes O evento desta sexta-feira (8) pretende promover a inserção de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho

Uma nova edição da Arena Recife GO acontece nesta sexta-feira (8) no Compaz Miguel Arraes, na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

Com o tema "Trilhando Caminhos para Inclusão Profissional", a Prefeitura do Recife, por meio das secretarias de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e Trabalho e Qualificação Profissional, realizará a ação que pretende promover a inserção de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho. O evento tem entrada gratuita e ocorrerá das 9h às 14h.

Serão ofertadas mais de 250 vagas de emprego para técnico em enfermagem, ascensorista, encanador, recepcionista, auxiliar de farmácia, enfermeiro, operador de telemarketing, entre outras.

“A Arena GO Inclusão é mais que um evento. É um chamado para construirmos uma cidade mais justa, onde inclusão, inovação e tecnologia caminham juntas”, afirmou Rafael Cunha, secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife.

O público contará com uma programação voltada à inclusão no mundo do trabalho e promoção da cidadania. Além das vagas ofertadas, o evento contará com diversas empresas realizando triagens, entrevistas e processos seletivos no local.

O espaço ainda terá serviços gratuitos voltados ao desenvolvimento profissional e bem-estar dos participantes como workshops, orientações previdenciárias, inscrições para cursos de qualificação, cuidados pessoais e mais

A secretária do Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão, falou sobre a importância do evento na vida dessas pessoas.

"Vamos até as pessoas com todos os serviços que podem ser encontrados na nossa plataforma GO Recife. Desde a melhor oportunidade para se qualificar no curso que faz o coração vibrar como com a vaga de emprego que tanto se precisa. Esse é nosso papel: fazer o match entre as pessoas e as oportunidades", explicou.

Serviço

Arena Recife GO



Onde: Compaz Miguel Arraes (Av. Caxangá, 653 - Madalena, Recife - PE, 52171-011)

Quando: 8 de agosto (sexta-feira)

Que horas: 9h às 14h

Entrada gratuita

