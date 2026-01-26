A- A+

Encerramento Arena Verão Pernambuco encerra edição no Santos Dumont com esporte, lazer e prestação de serviço O Parque Santos Dumont foi o palco da 2ª edição do programa do governo estadual

O Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, recebeu o último fim de semana da Arena Verão Pernambuco.

O evento, que une opções de esporte, lazer, cultura e prestação de serviços gratuitos, foi realizado pelo Governo de Pernambuco e Fedepe (Federação do Esporte Escolar de Pernambuco) entre a sexta-feira (23) e domingo (25).

Maria Eduarda, que participou do aulão de Fit Dance, aproveitou para aferir a pressão arterial e relaxar na cadeira de massagem, avaliou positivamente todos os serviços.

"São atividades que geralmente precisamos pagar por isso. Então, eu achei muito bom ter essa oportunidade de ser acessível para todo mundo", afirmou.

Já em clima de carnaval, o Bloco Carnavalesco Batutas de São José foi a atração da sexta-feira, colocando o público para frevar.

No sábado, atividades como frescobol, pickleball, esgrima, queimado, parkour, badminton, recreação infantil e muito mais estiveram disponíveis gratuitamente.

"Eu acho que isso aqui é muito bom para a gente não ficar presa em casa, mexendo no celular. Porque temos que aproveitar as férias", lembrou Lunna Beatriz, de apenas 10 anos.

O domingo contou com aulões de dança, Krav Maga, Sandá, skate, futvôlei e brinquedos infláveis para toda a família.

Durante os dois finais de semana de evento, que teve início no dia 16 de janeiro, estima-se uma movimentação de mais de mil pessoas.

Ações

O Governo de Pernambuco também esteve presente através de serviços integrados de diversas secretarias. A emissão de RG Nacional, pela Secretaria de Defesa Social, e certidões de nascimento e casamento, pela pasta de Justiça e Direitos Humanos.

A Unidade de Atendimento Móvel à Mulher também levou assistência jurídica, psicológica e assistência social às vítimas de violência doméstica, enquanto a Ouvidoria do Estado esteve à disposição para atendimentos do programa Mulheres de Pernambuco.

Com vacinação antirrábica gratuita para pets, a Secretaria de Meio Ambiente ampliou o suporte aos nossos amigos de quatro patas.

Segundo Linaldo Barbosa, veterinário que coordenou a ação da Causa Animal, mais de 300 animais, entre cães e gatos, foram vacinados ao longo dos dois finais de semana.

Tutora de três gatos e um cachorro, Carla Braz foi ao Parque Santos Dumont já no intuito de vacinar seus bichinhos. "Viemos imunizá-los para manter minha gravidez saudável e cuidar dos nossos animais", contou.

Representando a Federação Pernambucana de Kung Fu Wushu, Joel Santos trouxe um esporte ainda pouco conhecido no estado para ser divulgado no evento: Sandá.

"Viemos divulgar a nossa modalidade do Boxe Chinês, trazer o contexto da nossa arte marcial e esporte de contato aqui", compartilhou.

De acordo com o instrutor, a Arena Verão foi uma oportunidade de introduzir a luta e demonstrá-las para mais pessoas: "quem gosta de luta, vai gostar de Sandá", garantiu Joel.

Para a secretária de Esportes, Ivete Lacerda, o balanço do evento cumpriu seu objetivo de tirar os pernambucanos de casa, incentivar as férias sendo curtidas ao ar livre e garantir serviços necessários à população.

"Sabemos que o dever está sendo cumprido ao ver o encantamento das pessoas que descobrem uma nova modalidade, das crianças que encontram diversão longe das telas, dos idosos ativos que não perdem um aulão de dança para se movimentar", afirmou.

